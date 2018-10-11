В России создают гражданский аналог экипировки "Ратник"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Гражданский аналог боевой экипировки солдата будущего "Ратник" создается в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберт Баков.

"ЦНИИТОЧМАШ прорабатывает ряд проектов по диверсификации производства. Среди них серия гражданских патронов "Олимп", а также гражданский вариант экипировки "Ратник". О других, не менее интересных проектах, мы расскажем чуть позже", - сказал Баков.

Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.