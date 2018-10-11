Войти
11.10.2018
РИА Новости

Поставки снайперской винтовки "Точность" в ФСО начнутся с ноября

551
0
+1
Снайперская винтовка ORSIS T-5000
Снайперская винтовка ORSIS T-5000. Архивное фото.
Источник: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / ORSIS T-5000

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) в ноябре начнет поставки снайперских комплексов "Точность" в интересах ФСО России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор института Альберт Баков.

"Серийные поставки снайперских винтовок и средств прицеливания, разработанных в рамках ОКР "Точность", были начаты для Росгвардии с 2017 года. С ноября текущего года планируется начало поставок для ФСО", - сказал Баков.

Ранее сообщалось, что винтовка "Точность" выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 и 7,62/51 миллиметра.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
25.04.2018
Старая "плетка". Почему армия не может отказаться от винтовки Драгунова
02.04.2018
Серийные поставки снайперской винтовки "Точность" начнутся в 2018 году
12.04.2017
ЦНИИточмаш адаптировал «Ратник» для Росгвардии
17.10.2016
Росгвардия может получить экипировку "Ратник"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 19:19
  • 27
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
  • 11.10 18:51
  • 3
Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США
  • 11.10 18:48
  • 1
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
  • 11.10 18:46
  • 1
Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
  • 11.10 18:31
  • 10
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 11.10 17:32
  • 4
В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ
  • 11.10 17:24
  • 13
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»
  • 11.10 17:11
  • 31
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 11.10 16:54
  • 33
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 11.10 16:26
  • 12
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 11.10 16:25
  • 295
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 11.10 16:02
  • 4
Названа причина аварии "Союза"
  • 11.10 15:47
  • 21
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 11.10 14:57
  • 6
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 11.10 14:25
  • 7616
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков