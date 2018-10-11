Поставки снайперской винтовки "Точность" в ФСО начнутся с ноября

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) в ноябре начнет поставки снайперских комплексов "Точность" в интересах ФСО России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор института Альберт Баков.

"Серийные поставки снайперских винтовок и средств прицеливания, разработанных в рамках ОКР "Точность", были начаты для Росгвардии с 2017 года. С ноября текущего года планируется начало поставок для ФСО", - сказал Баков.

Ранее сообщалось, что винтовка "Точность" выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 и 7,62/51 миллиметра.