Это не фантастика: пять реальных боевых роботов

Боевые роботы — то, что вызывает восхищение. Режиссеры фантастических фильмов сняли немало произведений с их участием. Но механические боевые машины существуют не только на экране — они принимают участие в реальных военных действиях и даже сражаются друг с другом на ринге.

Tombstone

«Битвы роботов» — не название очередного блокбастера, а реальные поединки между механическими воинами, которые воплощают в себе один из самых необычных и в то же время гуманных способов удовлетворить потребность человечества в зрелищных боях. В этом шоу, которое выходит по будням в 21:00 на Discovery Channel, машины на дистанционном управлении ожесточенно сражаются друг с другом за титул лучшего бойца, используя огнеметы, циркулярные пилы, молоты, сверла и другое вооружение.

Робот Tombstone. Источник: Пресс-служба Discovery Channel

Один из ветеранов проекта — Tombstone от команды Hardcore Robotics. Эту легендарную машину, которая участвовала во всех сезонах программы, многие считают неуязвимой, ведь статистика ее побед составляет 93%. 110-килограммовая конструкция из тяжелого непробиваемого металла передвигается на двух колесах, сокрушая противников быстровращающимся острым горизонтальным лезвием. Для многих механических противников поединок с Tombstone стал последним: недаром с английского название робота переводится как «надгробный камень».

Icewave

Еще один боец «Битвы роботов» в тяжелом весе — Icewave, разработанный Marc DeVidts. Этот механизм оснащен самым большим оружием за всю историю проекта — стальным стержнем длиной около 137 сантиметров и весом более 21 килограмма, который вращается со скоростью свыше 250 км/ч, успешно справляясь как с нападением, так и с обороной. Стержень приводит в движение двигатель внутреннего сгорания, который работает на высокооктановом топливе. Свое название, которое переводится как «волна льда», робот получил за счет функции пожаротушения, которой оснащен двигатель.

Робот Icewave. Источник: Пресс-служба Discovery Channel

Warrior

Люди используют боевых роботов не только для развлечения, но и в военных целях — и это очень перспективно: во-первых, современные технологии, которыми оснащают военные механизмы, позволяют добиться высокой эффективности, во-вторых, отправляя на особо опасные задания машины, можно существенно снизить потери среди военных. Впрочем, пока еще рынок военных роботов находится в начале своего развития, а большинство существующих разработок используются преимущественно для разведки или разминирования. Но и среди них есть по-настоящему боевые роботы.

Робот Warrior. Источник: naked-science.ru

Один из них — Warrior от компании iRobot. Эта 129-килограммовая машина оснащена системой пулеметов и гранатометов Metal Storm с электронной схемой управления стрельбой. Скорострельность пулемета достигает 16 выстрелов в секунду, а дальность составляет 800 метров. Warrior передвигается со скоростью до 15 км/ч, при этом лестницы, наклонные поверхности под углом в 45° и препятствия высотой до 47 сантиметров не помеха для этого механизма. Помимо ведения стрельбы, радиоуправляемый робот может перевозить грузы, обезвреживать мины, тушить пожары, заниматься разведкой, расчищать дороги и увозить раненых солдат в безопасное место. В случае потери связи с оператором Warrior самостоятельно возвращается к месту, где можно восстановить связь.

SWORDS

SWORDS — один из самых распространенных и узнаваемых боевых роботов современности. Он был разработан компанией Foster-Miller, впоследствии ставшей одним из подразделений QinetiQ. Его название, которое расшифровывается как Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems и переводится как «специальная вооруженная система наблюдения и разведки», довольно точно отражает назначение механизма. На SWORDS можно установить самое разное вооружение, включая винтовки M16 и Barrett M82, ручной пулемет M249 SAW, пулемет M240 и легкий реактивный огнемет M202A1 FLASH. Механизм способен подниматься по лестнице и передвигаться по песку, снегу и воде глубиной примерно до 30 сантиметров.

Робот SWORDS. Источник: naked-science.ru

Eagle Prime

В октябре прошлого года в Японии прошла первая в человеческой истории дуэль гигантских роботов, в которой участвовали японский Kuratas от Suidobashi Heavy Industry и американский Eagle Prime от MegaBots. Победителем по итогам двух раундов вышел американец. Этот пилотируемый робот на гусеничном ходу весит 12 тонн и способен возвышаться над землей на пять метров, если «выпрямится». Его двигатель V8 LS3 может похвастать мощностью в 430 лошадиных сил. Управляют Eagle Prime сразу два человека — пилот и оружейник. Последний манипулирует огромной клешней с пневмоприводом и пулеметом, стреляющим большими шарами (правда, с низкой точностью).

Робот Eagle Prime. Источник: naked-science.ru

Стоит отметить, что, хотя сам Eagle Prime и его соперник Kuratas выглядят очень внушительно — почти как во многочисленных фантастических фильмах и аниме в жанре меха, — этот бой показал, что использование огромных машин в настоящем бою непрактично. Во-первых, строить их очень сложно и дорого, во-вторых, из-за огромных размеров они представляют собой легкую мишень. Шоу с участием таких устройств также вряд ли способно стать захватывающим зрелищем: присутствие людей внутри кабин делает многие виды атак потенциально опасными и накладывает тем самым сильные ограничения на действия участников. Совсем другое дело — быстрые, маневренные механизмы на дистанционных пультах управления, которые ожесточенно сражаются до последнего в проекте «Битвы роботов» по будням в 21:00 на Discovery Channel.