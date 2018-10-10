Войти
10.10.2018
Индикатор

Создан лазер для точной спутниковой навигации по Луне

169
0
0
Луна
Луна.
Источник: Shutterstock

Чтобы измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких миллиметров, российские физики создали мощный лазер с короткой длительностью импульса. Этот лазер используют в лунном локаторе, на основе измерений которого можно будет вносить поправки в расчет небесных координат Луны, чтобы увеличить точность спутниковой навигации. Об исследовании сообщает пресс-релиз Проекта «5-100», поступивший в редакцию Indicator.Ru. Статья с результатами работы опубликована в Optics Letters.


Для того чтобы системы спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС оптимально работали, необходимо точно измерять расстояние между несколькими спутниками и объектом, местоположение которого нужно определить. При этом координаты спутника должны быть известны максимально точно. Поскольку масса Луны влияет на траекторию движения спутников, при расчете их положения нужно учитывать лунные координаты. Их получают, измеряя расстояние до Луны с помощью лазерных локаторов. Точность работы таких локаторов зависит от длительности импульсов лазерного излучения и разрешающей способности приемного тракта.


Сотрудники Университета ИТМО создали лазер для лунного локатора, который может с точностью до нескольких миллиметров измерить расстояние до Луны. Среди особенностей лазера — компактность, низкая расходимость излучения, импульсы, которые отличаются высокой энергией, частотой следования и короткой длительностью. Один такой импульс происходит за 64 пикосекунды, то есть почти в 16 миллиардов раз меньше секунды.


«Само по себе создание лазера с длительностью импульсов в несколько десятков пикосекунд технически уже не сложно, — рассказывает один из авторов исследования, аспирант Университета ИТМО Роман Балмашнов. — Однако выходная энергия импульсов нашего лазера практически вдвое выше, чем у аналогов такого же типа. Она составляет либо 253 миллиджоуля на "зеленой" длине волны, либо 435 миллиджоулей на "инфракрасной". Мы смогли добиться высокой частоты следования импульсов 200 Гц и энергетической стабильности, поэтому энергия не меняется от импульса к импульсу».


Новый лазер будут использовать в лунном лазерном локаторе в системе ГЛОНАСС. Это позволит в режиме реального времени обновлять поправочные коэффициенты при расчете координат спутников и сделает российскую навигационную спутниковую систему точнее. Погрешность определения координат пользователя может быть уменьшена до 10 сантиметров.


Специалисты отмечают, что разработанный лазер — самым мощный импульсно-периодический пикосекундный источник лазерного излучения в своем сегменте в мире. Лазеры подобного класса можно использовать для того, чтобы создавать изображения орбитальных объектов, например, спутников или космического мусора.

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Индикатор
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Луна
Похожие новости
20.04.2015
Точность ГЛОНАСС повысят в два раза до конца текущего года
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
15.05.2014
Брифинг Дмитрия Рогозина и Олега Остапенко о международном сотрудничестве в космической сфере
28.11.2012
Геннадий Райкунов: «Работать на будущее уже сейчас»
28.12.2010
«АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА – 2010» в Национальном исследовательском университете «МАИ»
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года