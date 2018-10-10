Электронные войска под Курском отключили летающий радар

В ходе тренировки на специализированном полигоне под Курском расчет системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2О" выполнил задачу по подавлению летающего радара противника.

- В качестве объекта противодействия выступил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, выполнявший задачи по наведению высокоточного оружия на объекты наземного базирования войск, - рассказал начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

Выведя из строя летающую РЛС, электронные войска занялись задачами попроще: подавлением систем спутниковой навигации и каналов связи самолетов противника с наземными пунктами управления. Для этого использовались комплексы "Красуха-4", "Борисоглебск" и установленная на беспилотниках аппаратура обнаружения активности в эфире "Леер", действовавшая совместно со автоматическими станциями постановки помех "Житель".

В учениях задействованы более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники - в том числе новейшие образцы, поступившие в курскую бригаду РЭБ в 2017 году.

Мобильный комплекс РЭБ "Красуха-2О" предназначен для поиска и подавления любых радаров наземного и воздушного базирования. Размещенная на трех вездеходах аппаратура позволяет ослепить и оглушить самолет на расстоянии 300 километров, перехватить каналы управления беспилотниками и крылатыми ракетами.

Антон Валагин