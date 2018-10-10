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10.10.2018
Российская газета

"Уголковая защита" появится на украинском БТР "Варан"

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Бронетранспортер "Варан"
Бронетранспортер "Варан" (Украина).
Источник: rg.ru

На киевской оружейной выставке "Оружие и безопасность 2018" в очередной раз будет представлен "новейший" бронетранспортер "Варан". В Сети уже появились компьютерные изображения этой боевой машины. Российских экспертов удивила смонтированная на бортах поверх основной брони дополнительная защита. Своим внешним видом она напоминает "уголковую броню", которую военнослужащие элитной сирийской 105-й бригады Республиканской гвардии крепят на имеющуюся у них технику.

Первоначально такие "уголки" были замечены на штатных для этого соединения Т-72М1. Эти танки принимали участие во многих боевых действиях, в том числе городских, и продемонстрировали высокую неуязвимость. Потери были минимальными.

Вдохновленные этим сирийцы затем стали дооборудовать подобным образом уже более легкие машины - зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" и БМП-1. Они также успешно воевали, например, принимали участие в сражениях в районе Дамаска.

Что же касается БТР "Варан", то данная машина была впервые представлена еще в 2015 году. Она создана с использованием узлов и деталей БТР-70, что, в принципе, может сыграть негативную роль в ее судьбе. Дело в том, что советская основа в качестве донора применяется и в другом украинском "шедевре" - БТР-3, который уже находится в серийном производстве и ограниченно поставляется на экспорт. Поэтому "семидесятых" в качестве "доноров" на обе модели просто не хватает, а производство всех комплектующих на Украине сейчас невозможно.

Так что даже "уголковая защита" не сможет защитить проект "Варан" от полного упадка, произошедшего в украинской оборонной промышленности


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
БМП-1
БТР-3
БТР-70
Т-72
Шилка
Проекты
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