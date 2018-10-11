"Уголковая защита" появилась на украинском БТР "Варан"

На киевской оружейной выставке "Оружие и безопасность 2018" в очередной раз будет представлен "новейший" бронетранспортер "Варан". В Сети уже появились компьютерные изображения этой боевой машины. Во время таких выставок, решить различные вопросы, связанные с пассажироперевозками можно воспользовавшись арендой автомобилей SVCAR.

Российских экспертов удивила смонтированная на бортах поверх основной брони дополнительная защита. Своим внешним видом она напоминает "уголковую броню", которую военнослужащие элитной сирийской 105-й бригады Республиканской гвардии крепят на имеющуюся у них технику.

На виставці "Зброя та безпека - 2018" представлять новий БТР "Варан" з бойовим модулем "Спис"



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Первоначально такие "уголки" были замечены на штатных для этого соединения Т-72М1. Эти танки принимали участие во многих боевых действиях, в том числе городских, и продемонстрировали высокую неуязвимость. Потери были минимальными.

Вдохновленные этим сирийцы затем стали дооборудовать подобным образом уже более легкие машины - зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" и БМП-1. Они также успешно воевали, например, принимали участие в сражениях в районе Дамаска.

Что же касается БТР "Варан", то данная машина была впервые представлена еще в 2015 году. Она создана с использованием узлов и деталей БТР-70, что, в принципе, может сыграть негативную роль в ее судьбе. Дело в том, что советская основа в качестве донора применяется и в другом украинском "шедевре" - БТР-3, который уже находится в серийном производстве и ограниченно поставляется на экспорт. Поэтому "семидесятых" в качестве "доноров" на обе модели просто не хватает, а производство всех комплектующих на Украине сейчас невозможно.

Так что даже "уголковая защита" не сможет защитить проект "Варан" от полного упадка, произошедшего в украинской оборонной промышленности

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев