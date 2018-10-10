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10.10.2018
Российская газета

Спасший десятки жизней летчик-курсант рассказал об аварийной ситуации

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Учебный самолет Л-39 "Альбатрос"
Учебный самолет Л-39 "Альбатрос".
Источник: Sergey Vladimirov/wikimedia.org

Именную награду на Всеармейском фестивале "Армия России-2018" за геройский поступок получил самый юный номинант - курсант 4-го курса Краснодарского военного летного училища имени Серова Михаил Еманов. В полете у него случилась нештатная ситуация, но он смог спасти жизни людей и посадить самолет.

В один из дней во время утреннего полета его учебный самолет Л-39 "Альбатрос" в 170 метрах над землей на скорости 200 километров в час столкнулся с птицей. Она пробила козырек фонаря и влетела в кабину. Осколки стекла засосало в воздухозаборник двигателя, и он мгновенно вышел из строя. Как рассказывает Михаил Еманов, он лишился возможности набора высоты и скорости.

Сначала было оцепенение, потом страх. За себя и за тех, кто внизу. Курсант пролетал над густонаселенным районом. И тогда он принял решение - садиться в поле. Хотя инструктор, который с земли "вел" учебный самолет, предложил катапультироваться. Но Еманов не рассматривал вариант, когда машина будет падать на жилые здания. Поэтому Михаил моментально вспомнил, чему учили, в том числе и аварийной ситуации, связанной с птицами, и посадил самолет в поле.

- Когда сел, просто выдохнул и сказал себе: "Я это сделал". Впрочем, осознание того, что все позади, никто не пострадал, все живы и здоровы, пришло не сразу. Только потом, много позже, - сказал курсант изданию "Армейский стандарт". И добавил, что не считает свой поступок героическим. Сделал то, что надо было. Каждый бы так поступил.

А еще он очень гордится тем, что награду ему вручил сам министр обороны России Сергей Шойгу.


Светлана Цыганкова

09.10.2018
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