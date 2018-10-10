Росгвардейцам вдвое увеличат надбавки за службу в опасных для жизни условиях
Общеотраслевая информация, Гос. регулирование и финансирование, Структура, собственность, кадры, Состояние и перспективы ОПК:
Виктор Золотов.
Источник: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Сотрудникам Росгвардии, несущим службу в условиях риска для жизни, вдвое увеличат надбавки к денежному довольствию, заявил глава ведомства Виктор Золотов.
"В рамках формирования федерального бюджета на 2019 год нам удалось отстоять ряд принципиальных позиций, позволивших получить дополнительное финансирование на решение данных задач", — цитирует ТАСС Золотова.
В частности, речь идет о финансировании программ по жилищному обеспечению сотрудников.
Кроме того, в ходе рабочей поездки в Дагестан Золотов вручил бойцам спецподразделения правительственные и ведомственные награды.
5 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране составил 8,7%, что стало рекордом с 2012 года.
09.10.2018
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