Росгвардейцам вдвое увеличат надбавки за службу в опасных для жизни условиях

Сотрудникам Росгвардии, несущим службу в условиях риска для жизни, вдвое увеличат надбавки к денежному довольствию, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

"В рамках формирования федерального бюджета на 2019 год нам удалось отстоять ряд принципиальных позиций, позволивших получить дополнительное финансирование на решение данных задач", — цитирует ТАСС Золотова.

В частности, речь идет о финансировании программ по жилищному обеспечению сотрудников.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Дагестан Золотов вручил бойцам спецподразделения правительственные и ведомственные награды.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране составил 8,7%, что стало рекордом с 2012 года.