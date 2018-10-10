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10.10.2018
Известия.ru

Росгвардейцам вдвое увеличат надбавки за службу в опасных для жизни условиях

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Виктор Золотов
Виктор Золотов.
Источник: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудникам Росгвардии, несущим службу в условиях риска для жизни, вдвое увеличат надбавки к денежному довольствию, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

"В рамках формирования федерального бюджета на 2019 год нам удалось отстоять ряд принципиальных позиций, позволивших получить дополнительное финансирование на решение данных задач", — цитирует ТАСС Золотова.

В частности, речь идет о финансировании программ по жилищному обеспечению сотрудников.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Дагестан Золотов вручил бойцам спецподразделения правительственные и ведомственные награды.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране составил 8,7%, что стало рекордом с 2012 года.

09.10.2018
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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