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10.10.2018
ТАСС

Словакия надеется уладить спор вокруг ремонта российских вертолетов из Афганистана

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Ми-17 ВВС
Ми-17 ВВС Афганистана.
Источник: www.globallookpress.com

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак не считает, что этот вопрос может отрицательно повлиять на отношения Москвы и Братиславы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Делегация словацкой компании LOTN прибыла в Москву для переговоров с коллегами из АО "Вертолеты России" относительно выполнения контракта на ремонт российских военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, эксплуатируемых министерством обороны Афганистана. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Есть вопросы, связанные с правом лицензии [на ремонт вертолетов российского производства], и есть некоторые точки зрения, которые не совпадают, - признал словацкий министр. - Но очень важно, что есть стремление решить эти вопросы. Сегодня делегация LOTN из Тренчина находится в Москве и ведет переговоры со своими партнерами. Надеюсь, что они найдут решение, потому что это хороший проект, и я ни в коем случае не ожидаю, чтобы этот вопрос мог отрицательно повлиять на наши отношения".

США приобрели российские вертолеты Ми-17В-5 для афганской армии в 2011 году. В 2014 году Вашингтон разорвал отношения с "Рособоронэкспортом", который должен был осуществлять их обслуживание, из-за ухудшения диалога с Москвой. В 2016 году принадлежащая министерству обороны Словакии компания LOTN выиграла проведенный НАТО тендер на обслуживание этих машин. В холдинге "Вертолеты России" заявили, что у LOTN нет права на выполнение капитального ремонта Ми-17В-5, и сняли с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолетов, нелегитимно отремонтированных в Словакии.

Вертолет Ми-17В-5 - новейшая модификация Ми-17. Машина предназначена для перевозки грузов и десантников, а также крупногабаритных грузов на внешней подвеске.

09.10.2018
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