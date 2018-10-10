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10.10.2018
Ростех

Ростех увеличит ресурс компонентов двигателя ПД-14 в шесть раз

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Источник: rostec.ru

Дочерние компании Госкорпорации Ростех – Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС) – увеличат ресурс компонентов двигателя ПД-14 за счет использования в его конструкции нового жаропрочного гранулируемого сплава.

Новый сплав применен в дисках компрессора высокого давления и турбине двигателя ПД-14, создаваемого для первого российского ближне-среднемагистрального самолета МС-21. По текущим оценкам, его внедрение наряду с другими инновационными техническими решениями позволит повысить ресурс этих компонентов отечественных двигателей для гражданской авиации с 5 до 30 тыс. полетных циклов.

"ПД-14 является результатом работы широкой кооперации наших предприятий. Примененные в нем инновационные решения, в том числе новые сплавы, позволили создать действительно современный, мощный и высокоресурсный авиационный двигатель. Первый полет прототипа МС-21 с ПД-14 запланирован на второй квартал 2019 года. Поставки ПД-14 для МС-21 начнутся с 2021 года", – отметил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В 2019 году Всероссийский институт легких сплавов проведет в интересах ОДК еще ряд исследований, которые позволят расширить применение данной технологии в двигателях гражданской авиации. Они включают в себя разработку новых сплавов и изделий на их основе для семейства двигателей нового поколения ПД-35.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
ПД-35
Компании
ВИЛС
ОДК УК
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
МС-21
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