Артиллеристы на юге РФ отработали тактику дуэлей и "кочующих минометов"

В учениях задействовали свыше 2,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая реактивные системы залпового огня, самоходные минометы и самоходные артиллерийские установки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Более 6 тыс. артиллеристов в течение полутора месяцев отработали на 18 полигонах Южного военного округа современные приемы ведения боя, в том числе артиллерийские дуэли и тактику "кочующих минометов". Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба округа.

"Более 6 тыс. артиллеристов Южного военного округа на 18 полигонах отработали современные приемы ведения боевых действий, основанные на опыте последних военных конфликтов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в частности, впервые военные из частей, дислоцированных на юге России, приняли участие в так называемых артиллерийских дуэлях, в ходе которых необходимо маневрировать в бою с использованием маскировки и обманных мероприятий. Новой стала и тактика "кочующих минометов", когда расчеты на грузовиках часто меняют огневые позиции, отметили в пресс-службе. Устанавливать минометы на грузовиках в Южном военном округе стали в середине августа.

В учениях задействовали более 2,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая реактивные системы залпового огня "Град-М", "Ураган", "Торнадо-Г" и "Смерч", самоходные минометы "Тюльпан" калибра 240 мм, самоходные артиллерийские установки "Малка" калибра 203 мм и гаубицы "Мста-С", "Хоста" и "Акация". Также огневые задачи выполняли расчеты орудий "Мста-Б", "Нона", "Гвоздика", "Рапира", Д-30 и других.

Всего за полтора месяца было проведено более 220 учений, в том числе более 150 - с боевой стрельбой. Артиллеристы израсходовали около 20 тыс. боеприпасов.