Швеция и Финляндия примут самолеты НАТО и откроют небо для маневров альянса

Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября, сообщили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Швеция и Финляндия как партнеры НАТО примут самолеты альянса и откроют свое небо для учений Trident Juncture, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября. Об этом заявил во вторник на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представитель командования ВС принимающей учения Норвегии генерал-лейтенанат Руне Якобссен.

"Швеция и Финляндия [в ходе учений] разместят на своей территории воздушные силы альянса и откроют свое воздушное пространство для операций", - сказал он.

"Я хотел бы подчеркнуть отличное партнерство с нашими соседними странами - Швецией и Финляндией, которые [в ходе учений] разместят на своей территории воздушные силы альянса и откроют свое воздушное пространство для операций", - отметил Якобссен.

Ранее Якобссен говорил, что воздушная зона проведения маневров может приближаться к границам России на расстояние до 500 км. При этом, по его словам, основная зона маневров удалена от российских границ на 1 тыс. км, поэтому России "нечего опасаться оборонительных учений НАТО".