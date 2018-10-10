В США: Модернизационного потенциала вертолётов Chinook хватит до 2050-х годов

Американская компания Boeing продлит срок эксплуатации тяжёлых военно-транспортных вертолётов Chinook. Речь идёт в первую очередь о модификации, которая будет носить название CH-47F Chinook Block II. Эти вертолёты имеют отличия в виде новейшей авионики, в двигателях и конструкции планера. Лётные испытания обновлённой версии военно-транспортного вертолёта, который производится с 1962 году, начнутся в 2019 году.

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Обновлённая версия CH-47F Chinook, как заявляет производитель, будет обладать повышенной автономностью. При этом отмечено, что модернизированный CH-47F Chinook сможет прослужить американской армии до 50-х годов XXI века. Если эти планы действительно воплотятся в реальность, то "Чинук" можно будет называть уникальным вертолётом, срок эксплуатации которого (в различных модификациях) составит почти 100 лет!

В ВВС США отмечают, что востребованность этих военно-транспортных вертолётов остаётся очень высокой. Их, как и 40-50 лет назад, продолжают использовать для транспортировки военнослужащих и военной техники. При этом уже возникли проблемы. Так, заявлено, что грузоподъёмность "Чинука" не является достаточной для транспортировки некоторых видов современной американской бронетехники.

Директор по развитию делового партнёрства Boeing Рэнди Ротте говорит о том, что версия CH-47F изначально предназначалась для транспортировки полезной нагрузки массой около 8 тонн. Максимум – 12,3 т. Новая модификация F-версии должна иметь бОльшие показатели грузоподъёмности. Также планируется увеличить такой показатель как скороподъёмность. Для действующий моделей она составляет около 9,5 м/с.

Рэнди Ротте отметил, что также запланировано обновления топливной системы. Вертолёт оборудуют дополнительными емкостями, которые превратят его в вариант летающего танкера. Он будет использоваться для транспортировки топлива для нужд сухопутных сил. При этом дополнительные ёмкости могут быть съёмными.

Известно, что в финальную сборку Chinook Block II запускался в июне этого года на заводе в штате Пенсильвания.

Серийное производство модернизированных моделей планируется запустить в 2021 году. В конечном итоге планируется поставить на вооружение армии США 542 вертолета CH-47F Chinook Block II, 473 модели CH-47F Chinook и 69 вертолётов G-серии для спецопераций. Для этого будут задействованы канадские партнёры США.