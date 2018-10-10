"Апач". ОАЭ покупает еще

Компания Boeing поставит вооруженным силам ОАЭ 17 боевых вертолетов Apache AH-64E на сумму 242 млн долл США, сообщает "ВП" со ссылкой на upi.com (8 октября).

Сделка, объявленная Пентагоном в пятницу, включает в себя поставку восьми отремонтированных и девяти вертолетов новой постройки. Работы по контракту будут выполнены на объекте компании в Меса (Аризона) и, как ожидается, будут завершены 28 февраля 2023 года.

Новый контракт является развитием серии крупных сделок по поставке различных вооружений для ОАЭ на сумму 7,3 млрд долл, заключенных в марте 2016 года. В декабре 2016 года ОАЭ заключили контракт на закупку 28 модернизированных вертолетов "Апач" с вооружением и оборудованием общей стоимостью 3,5 млрд долл.