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10.10.2018
Военное обозрение

Израильские самолёты впервые "прощупали" Сирию после поставок С-300

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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило некоторые подробности поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Источник информагентства сообщает, что российские ЗРК были поставлен Дамаску безвозмездно. Речь идёт о трёх дивизионах ЗРК модификации С-300ПМ.

Википедия

Сообщается и о поставленном в Сирию боекомплекте. В материале утверждается, что для каждого дивизиона сирийцам передано по 100 зенитных ракет.

Из материала:

1 октября завершилась поставка в Сирию трёх дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый.

Это заявление противоречит словам, высказанным министром обороны Сергеем Шойгу. Ранее глава оборонного ведомства России высказался о 4-х пусковых установках, поставленных Дамаску из РФ. Вероятно, речь могла идти о начальной партии.

Отмечено, что поставленные С-300ПМ в САР ранее находились на вооружении одного из зенитных ракетных полков ВКС РФ, который не так давно перевооружили более современными ЗРК – С-400 "Триумф". При этом С-300ПМ прошли капитальный ремонт.

Если речь действительно идёт о ЗРК С-300ПМ, то, на самом деле, это отнюдь не самая современная модификация С-300. Изначально заявленные характеристики ракеты этого ЗРК таковы: скорость цели – до 6,45 тыс. км/ч, дальность поражения самолётов – до 150 км, дальность поражения баллистических целей – до 40 км.

Однако здесь нельзя забывать о таком факте, что к 2014 году все ЗРК С-300ПМ, которые находились на вооружении частей ПВО ВС РФ, были модернизированы до версии С-300ПМ1. В ряде полков ЗРК были модернизированы до ПМ2 с дальностью поражения до 200 км.

На этом фоне в СМИ появилась информация о том, что израильская авиация впервые после поставок Россией в САР ЗРК С-300 осуществила полёт в районе сирийских границ. Если верить материалам сайтов, осуществляющих авиационный мониторинг, то израильские самолёты были замечены вблизи ливанского города Триполи (не путать с ливийским "тёзкой"). Осуществив подлёт к ливанско-сирийской границе, истребители ушли в сторону своего воздушного пространства.

09.10.2018
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Израиль
Ливан
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С-300
С-300П
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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