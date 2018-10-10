Войти
10.10.2018
Военное обозрение

В Роскосмосе уточнили дату запуска нового "Метеора-М"

165
0
0

Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2.2 будет запущен с космодрома "Восточный" не ранее апреля следующего года, передает РИА Новости сообщение своего источника.

https://smitsmitty.livejournal.com

Предстоящий запуск станет первым с этой стартовой площадки в 2019 году. Спутник выведет на орбиту "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат".

Изначально аппарат планировали запустить в космос до конца года, но из-за неготовности "Метеора" старт перенесли на 2019 год без указания более точных сроков. Сдвиг вправо вызван несвоевременной поставкой комплектующих предприятию-производителю – корпорации ВНИИЭМ.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году на "Восточном" начинается активная пусковая программа – должно быть выполнено не менее 5 стартов.

Спутник Росгидромета "Метеор-М" предназначен для получения изображений поверхности Земли, облачности, снежного и ледового покрова. Сейчас на орбите функционирует только один подобный аппарат, запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года второго спутника закончился аварией.

А на Байконуре в это время готовится к запуску носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10". Ракета уже установлена на стартовый стол.

Запуск намечен на 11 октября с "Гагаринского старта". На МКС отправятся космонавт Алексей Овчинин и астронавт из США Ник Хейг. Вместо третьего космонавта на станцию полетит контейнер с провиантом весом 62 кг.

В ноябре Овчинину и находящемуся на МКС Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос, чтобы снаружи осмотреть отверстие в девятом "Союзе", из-за которого на станции произошла утечка воздуха. Для этого космонавтам необходимо будет разобрать часть противометеоритной защиты.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Фрегат РБ
Компании
ВНИИЭМ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
05.07.2018
Часть пилотируемый программы может быть переведена с Байконура на Восточный за год - источник
12.02.2018
Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"
29.12.2017
Роскосмос: полетное задание запуска 28 ноября разрабатывалось специально под Восточный
22.12.2017
Ракеты и люди
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года