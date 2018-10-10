В Роскосмосе уточнили дату запуска нового "Метеора-М"

Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2.2 будет запущен с космодрома "Восточный" не ранее апреля следующего года, передает РИА Новости сообщение своего источника.

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Предстоящий запуск станет первым с этой стартовой площадки в 2019 году. Спутник выведет на орбиту "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат".

Изначально аппарат планировали запустить в космос до конца года, но из-за неготовности "Метеора" старт перенесли на 2019 год без указания более точных сроков. Сдвиг вправо вызван несвоевременной поставкой комплектующих предприятию-производителю – корпорации ВНИИЭМ.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году на "Восточном" начинается активная пусковая программа – должно быть выполнено не менее 5 стартов.

Спутник Росгидромета "Метеор-М" предназначен для получения изображений поверхности Земли, облачности, снежного и ледового покрова. Сейчас на орбите функционирует только один подобный аппарат, запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года второго спутника закончился аварией.

А на Байконуре в это время готовится к запуску носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10". Ракета уже установлена на стартовый стол.

Запуск намечен на 11 октября с "Гагаринского старта". На МКС отправятся космонавт Алексей Овчинин и астронавт из США Ник Хейг. Вместо третьего космонавта на станцию полетит контейнер с провиантом весом 62 кг.

В ноябре Овчинину и находящемуся на МКС Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос, чтобы снаружи осмотреть отверстие в девятом "Союзе", из-за которого на станции произошла утечка воздуха. Для этого космонавтам необходимо будет разобрать часть противометеоритной защиты.