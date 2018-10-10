Где Индия расположит ЗРК С-400? Планы Нью-Дели

Российские зенитные ракетные системы С-400 из-за своих возможностей являются одними из самых продвинутых и ликвидных вооружений за последние годы, приводит телеканал Аль-Джазира мнение эксперта Стокгольмского института исследования проблем мира Симона Веземана.

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Эксперт отметил, что аппаратура наблюдения комплексов и сами ракеты действуют на больших расстояниях. Радары способны "увидеть" цель за 600 км, а ракета может ее уничтожить на дистанции в 400 км. При этом системе удается обнаружить сразу большое количество целей, включая и так называемых "невидимок".

Автор также отметил высокую мобильность комплексов – за несколько минут они способны выполнить три операции: развертывание, пуск ракет и перемещение на другую позицию.

Он также указал на то, что страны подписывают контракты на покупку ЗРС невзирая на постоянный прессинг Соединенных Штатов, всеми силами старающихся сорвать сделки, угрожая введением экономических санкций. В настоящее время твердые контракты уже заключили Китай, Турция и Индия. Ведут переговоры на эту тему Саудовская Аравия и Катар.

По словам эксперта, для Турции контракт на поставку С-400 стал своего рода "проектом гордости" – Анкара показала, что является хозяйкой в своем доме и сама может бросить вызов Америке и НАТО.

Такую же твердость продемонстрировала и Индия: договор на поставку С-400 был недавно подписан Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. Стоимость сделки составила $5,4 млрд. Ожидается, что поставки будут завершены в течение 4 лет.

Системы будут установлены близ Дели для защиты столицы. Они смогут сбивать выпущенную ракету вблизи Амритсара на расстоянии в 400 км. Их радар обеспечивает охват территории почти 600 км. Это означает, что радары дальнего действия S-400 (LR) смогут увидеть за пределами Амритсара, а это половина расстояния между Лахором и Исламабадом (270 км). Также комплексы планируется установить в районе Мумбаи и на западной границе страны.

Для справки: Амритсар - город-миллионник на северо-западе Индии в штабе Пенджаб. Располагается вблизи от границы с Пакистаном.

Напомним, в США в прошлом году принят закон CAATSA, предусматривающий введение санкций против российского ОПК, а также против государств, закупающих оружие российского производства.