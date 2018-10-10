Войти
10.10.2018
Военное обозрение

Где Индия расположит ЗРК С-400? Планы Нью-Дели

164
0
0

Российские зенитные ракетные системы С-400 из-за своих возможностей являются одними из самых продвинутых и ликвидных вооружений за последние годы, приводит телеканал Аль-Джазира мнение эксперта Стокгольмского института исследования проблем мира Симона Веземана.

https://ru.depositphotos.com

Эксперт отметил, что аппаратура наблюдения комплексов и сами ракеты действуют на больших расстояниях. Радары способны "увидеть" цель за 600 км, а ракета может ее уничтожить на дистанции в 400 км. При этом системе удается обнаружить сразу большое количество целей, включая и так называемых "невидимок".

Автор также отметил высокую мобильность комплексов – за несколько минут они способны выполнить три операции: развертывание, пуск ракет и перемещение на другую позицию.

Он также указал на то, что страны подписывают контракты на покупку ЗРС невзирая на постоянный прессинг Соединенных Штатов, всеми силами старающихся сорвать сделки, угрожая введением экономических санкций. В настоящее время твердые контракты уже заключили Китай, Турция и Индия. Ведут переговоры на эту тему Саудовская Аравия и Катар.

По словам эксперта, для Турции контракт на поставку С-400 стал своего рода "проектом гордости" – Анкара показала, что является хозяйкой в своем доме и сама может бросить вызов Америке и НАТО.

Такую же твердость продемонстрировала и Индия: договор на поставку С-400 был недавно подписан Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. Стоимость сделки составила $5,4 млрд. Ожидается, что поставки будут завершены в течение 4 лет.

Системы будут установлены близ Дели для защиты столицы. Они смогут сбивать выпущенную ракету вблизи Амритсара на расстоянии в 400 км. Их радар обеспечивает охват территории почти 600 км. Это означает, что радары дальнего действия S-400 (LR) смогут увидеть за пределами Амритсара, а это половина расстояния между Лахором и Исламабадом (270 км). Также комплексы планируется установить в районе Мумбаи и на западной границе страны.

Для справки: Амритсар - город-миллионник на северо-западе Индии в штабе Пенджаб. Располагается вблизи от границы с Пакистаном.

Напомним, в США в прошлом году принят закон CAATSA, предусматривающий введение санкций против российского ОПК, а также против государств, закупающих оружие российского производства.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Катар
Китай
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
13.11.2015
Иран все-таки выбрал С-300
08.07.2013
Зарубежные СМИ: силовые игры Владимира Путина - Россия наращивает противоракетную оборону
03.06.2013
Противоракетная философия
10.04.2013
Вооружаться рачительно и с умом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года