Единая система ПВО Сирии. Ни F-22, ни F-35 не пройдут?

Как стало известно, Хизер Науэрт, официальный представитель внешнеполитического ведомства США, назвала передачу РФ российских ЗРК С-300 на вооружение армии Сирийской Арабской Республики опасной для Пентагона и его союзников. При этом Науэрт пригрозила Москве серьёзной эскалацией и симметричными ответными мерами Минобороны США.

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И это были не пустые слова: Вашингтон отправил в Израиль звено истребителей последнего поколения F-35 Lightning II ("Молния II"), которые, как предполагается, и будут противостоять российским системам ПРО "Фаворит". Правда, пока никаких конкретных шагов израильские военные не предприняли: то, что пилоты ЦАХАЛ впервые после поставок С-300 пролетели на новой авиатехнике вдоль ливано-сирийской границы, не в счёт.

Но и это не всё: Пентагон в срочном порядке отправил еще несколько самолетов F-22 Raptor на военно-воздушную базу ВВС США "Аль-Джафра", расположенную в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь уже базируется эскадрилья ВВС США, так что подобное усиление говорит только о том, что американские ястребы могут готовиться к реальным боевым действиям.

Таким образом, противостояние будет не между российскими С-300 и американскими "Молниями" F-35 ВВС Израиля, а, скорее всего, между российскими ЗРК и американскими "Хищниками". Хотя, возможно, американцы могут спланировать совместную операцию с военными пилотами F-35 ВВС ЦАХАЛ .

На самом деле, мировая пресса отчасти права, называя истребители F-35 Lightning II убийцами противоракетных систем: они и создавались исключительно с целью подавления различных ЗРК. Однако в Сирии американских и израильских лётчиков может ожидать неприятный для них сюрприз. Помнится, министр обороны ВС РФ Сергей Шойгу обещал связать все силы ПВО САР в единую сеть, объединив вновь поступившие С-300 со всеми старыми противоракетными комплексами сирийской армии и поступившими средствами РЭБ.

Новая объединенная система ПРО Сирии – это уже сила, но вдобавок в эту же единую сетку ПВО арабской республики добавят и российские системы С-400 "Триумф", базирующиеся на базе ВКС РФ в Хмеймиме.

По мнению некоторых военных аналитиков, звездно-полосатые генералы ожидают, что Москва струсит и не посмеет наводить сирийские ракеты С-300 на самолёты американской авиации.