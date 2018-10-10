Войти
10.10.2018
Военное обозрение

Единая система ПВО Сирии. Ни F-22, ни F-35 не пройдут?

173
0
+1

Как стало известно, Хизер Науэрт, официальный представитель внешнеполитического ведомства США, назвала передачу РФ российских ЗРК С-300 на вооружение армии Сирийской Арабской Республики опасной для Пентагона и его союзников. При этом Науэрт пригрозила Москве серьёзной эскалацией и симметричными ответными мерами Минобороны США.

Фейсбук

И это были не пустые слова: Вашингтон отправил в Израиль звено истребителей последнего поколения F-35 Lightning II ("Молния II"), которые, как предполагается, и будут противостоять российским системам ПРО "Фаворит". Правда, пока никаких конкретных шагов израильские военные не предприняли: то, что пилоты ЦАХАЛ впервые после поставок С-300 пролетели на новой авиатехнике вдоль ливано-сирийской границы, не в счёт.

Но и это не всё: Пентагон в срочном порядке отправил еще несколько самолетов F-22 Raptor на военно-воздушную базу ВВС США "Аль-Джафра", расположенную в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь уже базируется эскадрилья ВВС США, так что подобное усиление говорит только о том, что американские ястребы могут готовиться к реальным боевым действиям.

Таким образом, противостояние будет не между российскими С-300 и американскими "Молниями" F-35 ВВС Израиля, а, скорее всего, между российскими ЗРК и американскими "Хищниками". Хотя, возможно, американцы могут спланировать совместную операцию с военными пилотами F-35 ВВС ЦАХАЛ .

На самом деле, мировая пресса отчасти права, называя истребители F-35 Lightning II убийцами противоракетных систем: они и создавались исключительно с целью подавления различных ЗРК. Однако в Сирии американских и израильских лётчиков может ожидать неприятный для них сюрприз. Помнится, министр обороны ВС РФ Сергей Шойгу обещал связать все силы ПВО САР в единую сеть, объединив вновь поступившие С-300 со всеми старыми противоракетными комплексами сирийской армии и поступившими средствами РЭБ.

Новая объединенная система ПРО Сирии – это уже сила, но вдобавок в эту же единую сетку ПВО арабской республики добавят и российские системы С-400 "Триумф", базирующиеся на базе ВКС РФ в Хмеймиме.

По мнению некоторых военных аналитиков, звездно-полосатые генералы ожидают, что Москва струсит и не посмеет наводить сирийские ракеты С-300 на самолёты американской авиации.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
ОАЭ
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
10.10.2018
Дамаск получил гибридное оружие
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
08.11.2016
"Использоваться в качестве противоспутникового оружия"
27.05.2013
Система С-400 может ускорить реализацию программы Х-47В – американский эксперт
24.02.2009
Российская ПВО vs. американская ударная авиация. Отечественные зенитные ракетные системы состоят на вооружении армий десятков стран мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года