Пакистан будет производить китайские боевые дроны

Пакистан импортирует крупную партию китайских разведывательно-ударных беспилотников Wing Loong II в количестве 48 единиц, сообщает "ВП" со ссылкой на airrecognition.com (9 октября).

Нет данных о стоимости контракта и графике его выполнения, однако есть сообщения, что Пакистанский авиастроительный комплекс в Камра и Китайская авиастроительная группа Ченду совместно займутся производством беспилотников. Китайская компания не подтверждает данную информацию.

Американские БЛА MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper "технологически более продвинутые", но США жестко ограничивают их экспорт. На этом фоне китайские беспилотники в виду своей доступности и низкой цены пользуются большим успехом. Крупными клиентами БЛА типа Caihong ("Радуга") являются Ирак и Саудовская Аравия.