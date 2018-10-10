Войти
10.10.2018
Военный паритет

Пакистан будет производить китайские боевые дроны

130
0
0
БЛА Wing Loong II
БЛА Wing Loong II.
Источник: airrecognition.com

Пакистан импортирует крупную партию китайских разведывательно-ударных беспилотников Wing Loong II в количестве 48 единиц, сообщает "ВП" со ссылкой на airrecognition.com (9 октября).

Нет данных о стоимости контракта и графике его выполнения, однако есть сообщения, что Пакистанский авиастроительный комплекс в Камра и Китайская авиастроительная группа Ченду совместно займутся производством беспилотников. Китайская компания не подтверждает данную информацию.

Американские БЛА MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper "технологически более продвинутые", но США жестко ограничивают их экспорт. На этом фоне китайские беспилотники в виду своей доступности и низкой цены пользуются большим успехом. Крупными клиентами БЛА типа Caihong ("Радуга") являются Ирак и Саудовская Аравия.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Китай
Пакистан
Саудовская Аравия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Pterodactyl I
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.01.2018
Появились новые доказательства продажи ОАЭ китайского БЛА "Винг Лунг-2"
11.01.2017
Поднебесные ласточки
28.10.2016
Китай покажет беспилотник с гирляндой ракет и бомб
05.09.2016
Китайские вооруженные БЛА расходятся по планете
14.10.2014
По стопам «Птеродактиля»
16.07.2013
"Made in China". Китай завоевывает оружейный рынок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года