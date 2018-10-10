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10.10.2018
Военный паритет

Первый украинский HALE

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БЛА компании "Антонов"
Масштабная модель беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета, представленная компанией "Антонов".
Источник: defence-blog.com

Украинская аэрокосмическая компания "Антонов" представила на военной выставке в Киеве масштабную модель беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета, сообщает "ВП" со ссылкой на defence-blog.com (9 октября).

По заявлению компании, "Антонов" разрабатывает новое поколение БЛА дальнего действия для выполнения наблюдательно-разведывательных и ударных задач. БАС (беспилотная авиационная система) будет использоваться в качестве высотной платформы, предоставляющей уникальную возможность для выполнения ударов высокоточным оружием, координации и разведки ценных, мимолетных и чувствительных по времени целей.

Необычной особенностью нового беспилотника является установка двух винтовых двигателей, установленных на пилонах по бокам задней части фюзеляжа. Дрон будет иметь максимальный взлетный вес 6000 кг и может снести полезную нагрузку 400-600 кг, максимальную высоту полета 12200 м и скорость 310-420 км/ч. Длина аппарата около 13,9 м, размах крыла 24,63 м.

Вооружение может размещаться на 9 подкрыльевых пилонах, каждая капсула может нести ракеты класса "воздух-земля" или другое высокоточное оружие. БЛА станет первым в портфеле компании высотным беспилотным летательным аппаратом с большой продолжительностью полета (high-altitude long-endurance - HALE).

09.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Антонов ГП
Проекты
БПЛА
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