Войти
10.10.2018
Военное обозрение

В РФ одобрен проект самолёта со сверхкоротким взлётом

171
0
0

Участники заседания научно-технического совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) одобрили проект по созданию демонстратора транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки, сообщает пресс-служба фонда.


Рисунок транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки.
Источник: fpi.gov.ru

Транспортный беспилотник планируется оснастить гибридной силовой установкой.

Сообщается, что управление полетом БЛА, включая взлет и посадку, сможет осуществлять оператор, даже не имеющий специальных навыков. Кроме того, аппарат будет способен совершать полет в полностью автоматическом режиме.

Ожидается, что демонстратор поднимется в воздух уже в 2020 году. Потенциальными заказчиками беспилотника могут стать Минобороны и МЧС.

Для взлета и посадки самолету будет достаточно размером в 50 метров с высотой препятствий на границе (площадки) до 15 метров.

Аппарат сможет брать на борт до 500 кг полезной нагрузки, его предполагаемая скорость – до 315 км/час. Дальность полета – до 1 тыс. км (при крейсерской скорости 20 км/час).

Совместно с ФПИ разработкой займется истринская компания "ПромСервис".

На заседании также состоялась презентация открытого конкурса ФПИ на лучшую интеллектуальную технологию геопривязки изображений. Одной из основных задач этого конкурса является выявление отечественных научных коллективов, обладающих наибольшей компетенцией в этой сфере.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
ФПИ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
07.03.2018
Отцы "Федора"
23.01.2017
Производство оружия требует тишины
17.10.2016
Андрей Григорьев: «Исследования в области гиперзвуковой техники в ближайшем будущем приведут к появлению новых систем вооружений с улучшенными характеристиками»
20.01.2015
Новый щит и новый меч
22.12.2014
Танки-дроны и экзоскелеты: чем будут формироваться роты боевых роботов в российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года