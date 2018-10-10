В РФ одобрен проект самолёта со сверхкоротким взлётом

Участники заседания научно-технического совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) одобрили проект по созданию демонстратора транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки, сообщает пресс-служба фонда.

Рисунок транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки. Источник: fpi.gov.ru

Транспортный беспилотник планируется оснастить гибридной силовой установкой.

Сообщается, что управление полетом БЛА, включая взлет и посадку, сможет осуществлять оператор, даже не имеющий специальных навыков. Кроме того, аппарат будет способен совершать полет в полностью автоматическом режиме.

Ожидается, что демонстратор поднимется в воздух уже в 2020 году. Потенциальными заказчиками беспилотника могут стать Минобороны и МЧС.

Для взлета и посадки самолету будет достаточно размером в 50 метров с высотой препятствий на границе (площадки) до 15 метров.

Аппарат сможет брать на борт до 500 кг полезной нагрузки, его предполагаемая скорость – до 315 км/час. Дальность полета – до 1 тыс. км (при крейсерской скорости 20 км/час).

Совместно с ФПИ разработкой займется истринская компания "ПромСервис".

На заседании также состоялась презентация открытого конкурса ФПИ на лучшую интеллектуальную технологию геопривязки изображений. Одной из основных задач этого конкурса является выявление отечественных научных коллективов, обладающих наибольшей компетенцией в этой сфере.