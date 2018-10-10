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10.10.2018
Военное обозрение

ССЗ "Янтарь": Работы по БДК "Пётр Моргунов" идут по графику

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Российский Военно-морской флот получит большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Пётр Моргунов" в 2019 году согласно графика, утвержденного Минобороны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде.

ССЗ "Янтарь"

Как сообщили в пресс-службе предприятия, работы на корабле ведутся без задержек по плану "Янтаря", согласованного с Минобороны, швартовные испытания БДК начнутся уже в конце этого года, а на январь следующего запланировано заселение экипажа корабля.

БДК "Пётр Моргунов" будет вторым по счету и первым серийным в серии из двух кораблей проекта 11711 в составе Военно-морского флота. В российском военном ведомстве было принято решение ограничиться всего двумя кораблями этой серии вместо запланированного строительства шести. Головной корабль "Иван Грен" строился более 20 лет из-за многочисленных переделок проекта, "Петр Моргунов" планируют сдать заказчику через 4 года после закладки в 2015 году.

БДК 11711 – это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. Корабль способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на БКД предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.

09.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
1171 Тапир
11711
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