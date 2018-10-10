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10.10.2018
Военное обозрение

BAE Systems представила обновлённый Challenger. Ответ "Армате"?

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Компания BAE Systems представила на видео "полностью обновленный" основной боевой танк Challenger-2 Black Night.

Janes.com

Модернизированный танк, получивший название "Черная ночь" благодаря своей повышенной способности к ночному бою, впервые оборудован двумя независимыми системами ночного видения, позволяя наводчику сосредоточиться на одной цели, в то время как командир имеет возможность идентифицировать другие цели, говорится сообщении.

Но это только одно из множества улучшений, примененных в танке: установлены современные лазерные и ракетные системы защиты, регенеративный источник энергии, использованы новейшие тепловизионные технологии, пишет пресс-служба компании.

Обновлена также система управления огнем и средства связи.

Black Night имеет несколько средств дополнительной защиты, в том числе дымовые гранаты, системами оптико-электронного подавления MUSS и активной защиты Iron Fist. Подобные комплексы установлены на израильских танках Merkava и на российских Т-14 "Армата".

Более подробно о процессе модернизации танка Challenger Военное обозрение рассказывало в своем сентябрьском материале.

По словам специалистов, после модернизации танк стал "выше ростом" благодаря установке нового панорамного командирского прицела типа PASEO. Также отмечается снижение массы машины до 65 тонн (прежняя версия с дополнительными модулями защиты весила около 75 тонн).

Как заявили в компании, большая часть нового оборудования произведена в Великобритании. Однако над обновлением танка работали и зарубежные компании, распложенные в Канаде, Германии и Франции.

По данным пресс-службы, Black Night прослужит в войсках до 2035 года, что соответствует требованиям заказчика.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Канада
Россия
Франция
Продукция
Challenger 2
Merkava
Армата
Компании
BAE Systems
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