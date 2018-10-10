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10.10.2018
ЦАМТО

В Бразилию доставлена новая партия 155-мм СГ M-109A5

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Самоходная гаубица M-109A5
Самоходная гаубица M-109A5 ВС Бразилии.
Источник: www.planobrazil.com

ЦАМТО, 9 октября. В бразильский порт Паранагуа 3 и 4 октября были доставлены 56 из 60 передаваемых из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA) 155-мм самоходных гаубиц M-109A5.

Тем же морским транспортом доставлены 40 бронированных транспортно-заряжающих машин M-992A2 (FAASV – Field Artillery Ammunition Support Vehicle).

По информации Infodefensa.com, пакет поставки также включал 27 ед. 155-мм стволов и другое оборудование, которые будут использованы при ремонте принятой на вооружение техники.

После завершения таможенных процедур техника будет отправлена в 5-й региональный парк обслуживания (Pq R Mnt/5) в Куритибе, где пройдет оценку, ремонт, обслуживание, окраску и затем будет передана в строевые части.

Прибывшие M-992A2 будут применяться для транспортировки боеприпасов и пополнения боекомплектов САУ. Часть из них предполагается модернизировать для применения с гаубицами версии M-109A5+.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года представители США и Бразилии подписали письмо с предложением и принятием предложения о поставке Вооруженным силам Бразилии 60 находившихся на хранении в армейском депо "Сьерра" (н.п.Херлонг, шт.Калифорния) 155-мм самоходных гаубиц M-109A5. Представители ВС Бразилии произвели оценку и отбор техники в декабре 2016 года. Поставка включает необходимые запасные части и инструмент на сумму 164 тыс. долл. В соответствии с условиями передачи, Бразилия оплатила упаковку и транспортировку техники, а также связанного оборудования и принадлежностей.

Первые четыре СГ M-109A5 в рамках подписанного в июне 2017 года контракта были доставлены в Бразилию в марте 2018 года.

Партия из 60 гаубиц станет дополнением к 40 M-109A5, ранее переданным Бразилии из состава ВС США. Из них 32 СГ модернизируются компанией BAE Systems к стандарту M-109A5+BR в рамках контракта, заключенного в сентябре 2016 года. Их поставка должна быть выполнена, начиная с 2019 года. Три немодернизированные СГ M-109A5 были отправлены в Бразилию в 2016 и 2017 гг. для обучения, еще пять – в качестве источника запасных частей.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
США
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
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