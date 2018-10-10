ВВС Индии провели испытания УР "Астра" класса "воздух-воздух"

ЦАМТО, 9 октября. Военно-воздушные силы Индии провели успешные испытания разработанной национальным ОПК управляемой ракеты большой дальности "Астра" класса "воздух-воздух".

По заявлению МО Индии, стрельбы были выполнены в рамках завершающих предпоставочных испытаний. Пуск ракеты был произведен с борта истребителя Су-30МКИ, базирующегося на авиабазе Калайкунда. В соответствии с поставленной задачей УР "Астра" с высокой точностью поразила маневрирующую цель.

Всего в ходе разработки было произведено более 20 пусков. В рамках серии испытаний пуски ракет выполнялись на различных режимах полета.

Как сообщал ЦАМТО, "Астра" Mk.1 – это первая современная ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, разработанная и сертифицированная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии. Она представляет собой одноступенчатую твердотопливную ракету длиной около 3,8 м, диаметром 178 мм и массой 154 кг. УР оснащена 15-кг осколочно-фугасной боевой частью с готовыми поражающими элементами, неконтактным взрывателем и разработанной исследовательским центром "Имарат" DRDO радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона, обеспечивающей возможность поражения в режимах "захват цели перед пуском" и "захват цели после пуска". Дальность захвата цели ГСН – около 25 км. Как предполагается, максимальная дальность пуска УР на встречных курсах превышает 80 км, и около 21 км – в режиме "вдогон".