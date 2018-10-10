ВВС Бразилии намерены продать списанные истребители "Мираж-2000C/B"

ЦАМТО, 9 октября. Командование ВВС Бразилии возобновило попытки продать 11 снятых с вооружения в декабре 2013 года истребителей "Мираж-2000C/B" компании Dassault.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, приглашение принять участие в аукционе было опубликовано 4 октября Аэронавигационной комиссией Бразилии в Вашингтоне, округ Колумбия (CABW).

ВВС планируют продать восемь самолетов, которые находятся на хранении 1-го авиакрыла в Анаполисе, и три – на хранении 2-го авиакрыла в Бразилиа. В настоящее время 9 одноместных и два двухместных самолета непригодны к полетам.

Ответы должны быть представлены до 6 ноября. Предыдущая попытка продать самолеты, предпринятая в 2016 году, завершилась неудачно.

Самолеты "Мираж-2000C/B" были приобретены ВВС Бразилии из состава ВВС Франции в 2005 году и поставлены в период с 2006 по 2008 гг. 1-й группе противовоздушной обороны (1 GDA) ВС Бразилии.

В качестве потенциальных покупателей рассматриваются государства, ВВС которых продолжают эксплуатацию "Мираж-2000". Самолеты могут использоваться в качестве источника запасных частей.

Как ожидается, средства от продажи будут направлены на финансирование реализуемых ВВС Бразилии проектов модернизации авиатехники.