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10.10.2018
ЦАМТО

На вооружение Сахалинского объединения ВВО поступила партия современных разведывательных комплексов "Стрелец"

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Стрелец
Военнослужащий Вооруженных сил России с планшетом комплекса "Стрелец".
Источник: РИА Новости / Николай Хижняк

ЦАМТО, 9 октября. В разведывательные подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Сахалинской области, поступила партия современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

Комплекс обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Аппаратура оснащена системой опознавания "свой-чужой", может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

КРУС "Стрелец" значительно повысит возможности подразделений округа на Сахалине. Кроме того, он удобен в работе и совместим с боевой экипировкой "Ратник", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

09.10.2018
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