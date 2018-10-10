На вооружение Сахалинского объединения ВВО поступила партия современных разведывательных комплексов "Стрелец"

ЦАМТО, 9 октября. В разведывательные подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Сахалинской области, поступила партия современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

Комплекс обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Аппаратура оснащена системой опознавания "свой-чужой", может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

КРУС "Стрелец" значительно повысит возможности подразделений округа на Сахалине. Кроме того, он удобен в работе и совместим с боевой экипировкой "Ратник", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.