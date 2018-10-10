National Interest (США): Спасет ли Россию ракета "Булава"?

Автор «Нэшнл интерест» прочитал статью российского военного аналитика, в которой было сравнение российской и американской ядерных триад не в пользу Москвы. Однако вместо того, чтобы радоваться он предостерегает от новой гонки вооружений. С обеих сторон будут потрачены огромные средства, которым можно найти более полезное применение, пишет автор.

Уход от решения проблем в российско-американских отношениях отражает широко распространенное непонимание огромных издержек и чрезвычайных угроз гонки вооружений в ядерный век.

Сага Солсбери продолжается, а мир готовится к драме и гуманитарной катастрофе в сирийском Идлибе, где идет подготовка к сражению. Однако журналисты и ученые как будто забывают или не обращают внимания на самые конкретные и чрезвычайно опасные проявления новой холодной войны между Соединенными Штатами и Россией. Конечно, речь здесь идет о сотнях миллиардов долларов, которые Вашингтон и Москва тратят на создание стратегического ядерного оружия нового поколения, а также об опасной тенденции развертывать такое оружие там, где это вызывает дестабилизацию.

Взгляды России на такое оружие изложены в книге, которую я купил в прошлом году во Владивостоке. Она вышла в 2017 году, а ее автором является Александр Широкорад. Он пишет о стратегических интересах России в Арктике. Ключевой темой книги является активность подводного флота в этом важном полярном регионе. Широкорад излагает историю операций российских (и советских) атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Он с нескрываемой гордостью отмечает, что 6 августа 1991 года подводная лодка К-407 залпом запустила весь комплект из 16 баллистических ракет, сделав это всего за 14 секунд. Та операция носила название "Бегемот-2".

Но совершив экскурс в историю, Широкорад делает одно показательное наблюдение. По его словам, в 1991 году в море на патрулировании находилось в среднем менее одной советской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами. Отмечая этот недостаток, автор делает следующий комментарий: "Меня удивляет всего один момент: почему Михаил Сергеевич Горбачев до сих пор на свободе?" Иными словами, для определенной группы российских стратегов идея о том, что их силы ядерного сдерживания могли ослабнуть до такой степени, является недопустимым провалом и актом предательства.

Те же самые стратеги в мае 2018 года наверняка почувствовали облегчение, когда с борта российской атомной субмарины в высоких северных широтах был произведен еще один важный залповый пуск баллистических ракет. Именно в этом свете можно рассматривать статью, появившуюся недавно на сайте "Военное обозрение" под интригующим, но немного тревожным заголовком: "Вместо тысячи боеголовок: спасет ли Россию \"Булава"?" Начинается она с оценки: "Наивно полагать, что Россия и Соединенные Штаты будут меряться своими ядерными арсеналами, как это было полвека назад".

В статье отмечены две тревожные тенденции. Автор заявляет, что "возможности двух стран принципиально отличаются", и это становится очевидно при сравнении военных бюджетов 2017 года. Российский аналитик подчеркивает, что военные расходы США примерно в 10 раз превышают российские. Далее он замечает, что разница в военном потенциале более заметна на тактическом уровне, чем на стратегическом. Он пишет, что "американский ядерный щит" (иными словами, противоракетная оборона) явно более современен, и что еще важнее, лучше защищен. Оценивая стратегический баланс, российский военный аналитик ставит высокую оценку американскому подводному флоту с баллистическими ракетами. Автор объясняет: 14 стратегических атомных подводных лодок типа "Огайо" из состава сил сдерживания США не имеют себе равных по такому показателю как скрытность. Более того, он отмечает, что твердотопливная ракета "Трайдент II" является самой эффективной баллистической системой подводного базирования. Автор признает, что данные ракеты устаревают и нуждаются в замене, и отмечает, что до завершения программы по созданию ПЛАРБ типа "Колумбия" еще очень далеко.

Согласно аналитическим выкладкам в этой статье, "в принципе, России для гарантированного ответного удара хватило бы" ракет наземного базирования в шахтах и мобильных платформ. Однако автор утверждает, что эти системы довольно уязвимы. Даже у железнодорожной системы "Баргузин" имеются "концептуальные недостатки, связанные с уязвимостью". По мнению автора, у России нет выхода, кроме сохранения ядерной триады.

Но у российских стратегических подводных лодок имеются значительные проблемы. В частности, автор утверждает, что субмарина проекта 667 "Дельфин", относящаяся к категории так называемых "бумеров", на сегодня устарела. Кроме того, "Дельфин" "далеко не самая тихая лодка". Аналитик продолжает: "Считается, что старая американская лодка типа "Лос-Анджелес" обнаруживает подлодку проекта 667БДРМ в Баренцевом море на дистанции до 30 километров. Нужно полагать, у "Вирждинии" и "Сивулфа" данный показатель еще лучше".

С точки зрения русских, эта проблема еще больше усугубляется. Каждая лодка проекта 667 несет на борту 16 баллистических ракет Р-29 "Синева", и это жидкотопливные, а не твердотопливные ракеты. Оборудование для обслуживания таких ракет более шумное, а "работа с токсичными топливными компонентами повышает риск несчастного случая, что может привести к трагедии глобального масштаба".

Рассказывая о новой российской ракете "Булава", которая официально поступила на вооружение в июне 2018 года, автор отмечает ее очевидное преимущество, каким является твердое топливо, а также несколько других положительных моментов. "Булава" доставляет к цели на расстояние 11 тысяч километров шесть боевых частей, а также обладает повышенной живучестью, поскольку конструкция ракеты снижает ее заметность и уменьшает шансы на уничтожение на этапе пуска. Тем не менее, российский аналитик объясняет, что сравнение этой ракеты с американской "Трайдент II" не в ее пользу, и что на то есть "более тривиальная причина - банальное отсутствие средств на более мощную ракету".

Далее автор повествует о неоднозначном прошлом ракеты "Булава", замечая, что из 30 испытательных пусков, осуществленных с 2005 года, семь были неудачными. Однако он тут же подчеркивает, что у предшественницы "Булавы" на этапе разработки процент отказов тоже был высок, однако все проблемы удалось вполне успешно решить. Такие "детские болезни" были устранены, и "Булава" станет "основным военно-морским компонентом российской ядерной триады". В конце автор дополнительно подчеркивает, что в настоящее время динамично переделываются некоторые российские ядерные системы наземного базирования, такие как "Авангард".

Некоторые американские военно-морские и ядерные стратеги, посмотрев этот анализ, могут обрадоваться. Очевидно, что как минимум некоторые российские аналитики дают высокую оценку военно-морским и ядерным системам США. Более того, приведенный выше анализ выглядит весьма пессимистическим, показывая, что российская военно-морская ядерная составляющая испытывает значительные нагрузки. Исходя из традиционной "стратегии соперничества", очень многие в Вашингтоне могут посчитать победой то, Кремль выведен из равновесия и испытывает значительную нехватку ресурсов.

Но люди более информированные и просвещенные могут спросить, соответствует ли национальным интересам Америки то, что состояние ядерной триады вызывает беспокойство у Кремля. Хочет ли Вашингтон, чтобы командиры ракетных расчетов в шахтах и на подводных лодках в состоянии перенапряжения держали трясущиеся пальцы на кнопке ядерного апокалипсиса? Автор статьи утверждает, что американские субмарины могут активно действовать в Баренцевом море против российского атомного подводного флота. Если это так, то такая практика, как и в годы холодной войны, повышает риск недопонимания, неконтролируемой эскалации, упреждающего удара и катастрофических аварий от столкновений на морских глубинах.

В вихре вашингтонской политической борьбы возникает соблазн увлечься очередной выходкой шпионов в Британии, новым поворотом в расследовании "российского влияния" или увязнуть по шею в грязном болоте украинской политики. Но нельзя забывать, что все эти махинации подливают масла в топку опасной машины судного дня, от которой зависит судьба нашего мира. Так уж получилось, что эта машина сжирает в больших количествах американское национальное состояние, которому можно найти более полезное применение.

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Лайл Голдстайн (Lyle J. Goldstein)