Модернизированные РЛС соединения ПВО ЦВО заступили на боевое дежурство в Самарской области

ЦАМТО, 9 октября. Модернизированные радиолокационные станции (РЛС) "Гамма-С1М" и "Небо-УМ" заступили на боевое дежурство в соединении противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.

РЛС средних и больших высот поступили в ЦВО по гособоронзаказу-2018. Они предназначены для обнаружения, измерения координат и сопровождения на дальности до 600 км воздушных целей различных категорий – от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных, гиперзвуковых и баллистических.

Аппаратура станций позволяет определять государственную принадлежность объекта и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение.

Расчеты радиолокационных станций и систем автоматизации соединения ПВО прошли курс обучения для работы с новыми образцами техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.