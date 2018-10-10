Войти
10.10.2018
ТАСС

Рогозин покажет главе NASA свой детский альбом в надежде улучшить взаимопонимание

154
0
0
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Алексей Филиппов/ТАСС

Глава Роскосмоса встретится с коллегой из США на Байконуре 10 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил показать руководителю NASA Джиму Брайденстайну свой детский авиаальбом и выразил надежду, что общие детские увлечения помогут им лучше понять друг друга.

"Узнав о том, что глава NASA Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолеты, я решил показать ему свой детский авиаальбом. Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что, став взрослыми, они быстрее поймут друг друга", - написал Рогозин в понедельник вечером на своей странице в Facebook.

Рогозин и Брайденстайн встретятся на Байконуре 10 октября. Сейчас NASA и Роскосмос ведут переговоры по строительству станции на орбите Луны. Рогозин также отмечал, что Россия предложит США принять участие в проекте по строительству станции на поверхности спутника Земли и эта тема будет затронута на встрече.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Луна
Похожие новости
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
15.08.2017
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
23.07.2013
Улет нормальный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года