Рогозин покажет главе NASA свой детский альбом в надежде улучшить взаимопонимание

Глава Роскосмоса встретится с коллегой из США на Байконуре 10 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил показать руководителю NASA Джиму Брайденстайну свой детский авиаальбом и выразил надежду, что общие детские увлечения помогут им лучше понять друг друга.

"Узнав о том, что глава NASA Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолеты, я решил показать ему свой детский авиаальбом. Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что, став взрослыми, они быстрее поймут друг друга", - написал Рогозин в понедельник вечером на своей странице в Facebook.

Рогозин и Брайденстайн встретятся на Байконуре 10 октября. Сейчас NASA и Роскосмос ведут переговоры по строительству станции на орбите Луны. Рогозин также отмечал, что Россия предложит США принять участие в проекте по строительству станции на поверхности спутника Земли и эта тема будет затронута на встрече.