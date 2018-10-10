Сторожевой корабль "Пытливый" возвращается в Севастополь из Средиземноморья

В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота "Пытливый" вернется в Севастополь из Средиземного моря в конце недели. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"Сторожевой корабль [СКР] Черноморского флота [ЧФ] "Пытливый" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации [ВМФ РФ] в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - сказал Рулев.

По его словам, прибытие корабля в Севастополь запланировано до конца недели.

Рулев рассказал, что в дальней морской зоне экипаж корабля принимал участие в межфлотских учениях под руководством главнокомандующего ВМФ РФ, в ходе которых провел комплекс различных учений как по ведению боя одиночным кораблем, так и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.