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10.10.2018
ТАСС

Сторожевой корабль "Пытливый" возвращается в Севастополь из Средиземноморья

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Пытливый
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян

В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота "Пытливый" вернется в Севастополь из Средиземного моря в конце недели. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"Сторожевой корабль [СКР] Черноморского флота [ЧФ] "Пытливый" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации [ВМФ РФ] в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - сказал Рулев.

По его словам, прибытие корабля в Севастополь запланировано до конца недели.

Рулев рассказал, что в дальней морской зоне экипаж корабля принимал участие в межфлотских учениях под руководством главнокомандующего ВМФ РФ, в ходе которых провел комплекс различных учений как по ведению боя одиночным кораблем, так и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.

09.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Военные учения
ЧФ
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