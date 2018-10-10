Источник: первый полет бомбардировщика Ту-22М3М отложили

В лучшем случае бомбардировщик взлетит в конце октября-начале ноября, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М перенесен на конец октября-начало ноября из-за неготовности самолета. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"С первым полетом Ту-22М3М идет задержка - самолет к нему пока не готов. В лучшем случае машина взлетит в конце октября-начале ноября", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас, в частности, "продолжается наземное тестирование совместимости элементов искусственного интеллекта машины". "Эта работа продлится, очевидно, еще несколько недель", - добавил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Ранее предполагалось, что обновленная машина впервые поднимется в воздух в сентябре - такие данные приводили в ПАО "Туполев". Выкатка опытного образца Ту-22М3М состоялась 16 августа на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.

Модернизация строевых самолетов Ту-22М3 в вариант Ту-22М3М начнется с 2019 года, первые серийные Ту-22М3М пойдут в войска с 2021 года, заявляли в Объединенной авиастроительной корпорации. Новая модификация отличается новым комплексом цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. По данным "Туполева", у Ту-22М3М значительно расширен боевой потенциал, в том числе увеличен радиус действия. Бывший главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев, который сейчас возглавляет комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщал, что новая версия самолета сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.