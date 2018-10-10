Флот получит большой десантный корабль "Петр Моргунов" в 2019 году

Ранее сообщалось, что корабль планировалось передать ВМФ России в конце 2018 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" планируется передать Военно-морскому флоту России в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде, где строится этот корабль.

Ранее сообщалось, что "Петр Моргунов" планировалось передать ВМФ России в конце 2018 года.

"По согласованному с Минобороны РФ графику, сдача БДК "Петр Моргунов" запланирована на 2019 год", - сообщили на предприятии.

На заводе отметили, что по результатам сдачи головного корабля этого проекта "Иван Грен" на первом серийном корабле "Петр Моргунов" "выполнялись мероприятия по улучшению отдельных его элементов". "Сейчас эти работы выполнены, идет подготовка заказа к приему электропитания на борт и проведению испытаний. Швартовные испытания планируется начать до конца этого года, а в январе 2019-го - обеспечить заселение на корабль личного состава", - уточнили в пресс-службе "Янтаря".

Ранее газета "Красная звезда" сообщила о том, что БДК "Петр Моргунов" выйдет в море на испытания в первом полугодии 2019 года и будет передан флоту после их завершения.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" был заложен в Калининграде 11 июня 2015 года, спущен на воду в этом году. По решению флота, эта серия будет состоять всего из двух единиц - головного корабля "Иван Грен", который строился более 20 лет из-за многочисленных переделок проекта, и первого серийного (второго по счету) - БДК "Петр Моргунов". Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 6 тыс. т и являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") составляет 4,3 тыс. т, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. т.