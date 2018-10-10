Войти
10.10.2018
ТАСС

Флот получит большой десантный корабль "Петр Моргунов" в 2019 году

140
0
0
БДК "Петр Моргунов"
Большой десантный корабль "Петр Моргунов".
Источник: Пресс-служба ВМФ

Ранее сообщалось, что корабль планировалось передать ВМФ России в конце 2018 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" планируется передать Военно-морскому флоту России в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде, где строится этот корабль.

Ранее сообщалось, что "Петр Моргунов" планировалось передать ВМФ России в конце 2018 года.

"По согласованному с Минобороны РФ графику, сдача БДК "Петр Моргунов" запланирована на 2019 год", - сообщили на предприятии.

На заводе отметили, что по результатам сдачи головного корабля этого проекта "Иван Грен" на первом серийном корабле "Петр Моргунов" "выполнялись мероприятия по улучшению отдельных его элементов". "Сейчас эти работы выполнены, идет подготовка заказа к приему электропитания на борт и проведению испытаний. Швартовные испытания планируется начать до конца этого года, а в январе 2019-го - обеспечить заселение на корабль личного состава", - уточнили в пресс-службе "Янтаря".

Ранее газета "Красная звезда" сообщила о том, что БДК "Петр Моргунов" выйдет в море на испытания в первом полугодии 2019 года и будет передан флоту после их завершения.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" был заложен в Калининграде 11 июня 2015 года, спущен на воду в этом году. По решению флота, эта серия будет состоять всего из двух единиц - головного корабля "Иван Грен", который строился более 20 лет из-за многочисленных переделок проекта, и первого серийного (второго по счету) - БДК "Петр Моргунов". Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 6 тыс. т и являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") составляет 4,3 тыс. т, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. т.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
БДК 775
Похожие новости
10.10.2018
БДК "Иван Моргунов" планируют передать ВМФ в 2019 году - ПСЗ "Янтарь"
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
21.06.2018
Большой десантный корабль "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России
27.12.2016
Тришкин кафтан десантного флота
05.04.2016
Маневры в воздухе и под водой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года