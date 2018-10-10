Источник: решение о смене производителя беспилотника "Альтаир" примут до конца года

По словам собеседника ТАСС, о закрытии программы "речи в принципе не шло"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Решение о переносе производства беспилотного летательного аппарата "Альтаир" (тема "Альтиус") на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет принято до конца года, закрывать программу не планировалось. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Рассматривается перенос производства из ОКБ "Симонова" в УЗГА. Окончательное решение должно быть принято в декабре", - сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что "о закрытии этой программы речи в принципе не шло". "Возможный перенос производства связан с известными проблемами в ОКБ", - добавил он.

Ранее "Ведомости" сообщили, что военное ведомство решило прекратить разработку большого беспилотного летательного аппарата "Альтаир", которой занималось ОКБ. Не исключалось, что задел будет передан Уральскому заводу гражданской авиации. Там сейчас производят локализованную версию израильского беспилотника Searcher под названием "Форпост".

В начале мая занимавший тогда пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в течение года планируется завершить работы над тяжелым беспилотником. "Альтаир" должен был нести до двух тонн боевой нагрузки на дальность до 10 тыс. км. Прототип беспилотника был впервые показан на форуме "Армия-2015".

В апреле Советский районный суд Казани арестовал до 10 июня генерального директора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина, обвиняемого в хищении 900 млн рублей, выделенных на создание тяжелого беспилотника. Назначенный исполняющим обязанности главы предприятия Владислав Лачугин назвал обвинения следствия абсурдными, а сумму хищения "невозможной для предприятия". В мае Гомзин был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Как писал "Коммерсантъ", поводом для его освобождения стали документы, в том числе финансовая отчетность, предоставленные его адвокатами.