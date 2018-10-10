Войти
10.10.2018
ТАСС

Источник: решение о смене производителя беспилотника "Альтаир" примут до конца года

128
0
0
Уральский завод гражданской авиации
Уральский завод гражданской авиации.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

По словам собеседника ТАСС, о закрытии программы "речи в принципе не шло"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Решение о переносе производства беспилотного летательного аппарата "Альтаир" (тема "Альтиус") на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет принято до конца года, закрывать программу не планировалось. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Рассматривается перенос производства из ОКБ "Симонова" в УЗГА. Окончательное решение должно быть принято в декабре", - сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что "о закрытии этой программы речи в принципе не шло". "Возможный перенос производства связан с известными проблемами в ОКБ", - добавил он.

Ранее "Ведомости" сообщили, что военное ведомство решило прекратить разработку большого беспилотного летательного аппарата "Альтаир", которой занималось ОКБ. Не исключалось, что задел будет передан Уральскому заводу гражданской авиации. Там сейчас производят локализованную версию израильского беспилотника Searcher под названием "Форпост".

В начале мая занимавший тогда пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в течение года планируется завершить работы над тяжелым беспилотником. "Альтаир" должен был нести до двух тонн боевой нагрузки на дальность до 10 тыс. км. Прототип беспилотника был впервые показан на форуме "Армия-2015".

В апреле Советский районный суд Казани арестовал до 10 июня генерального директора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина, обвиняемого в хищении 900 млн рублей, выделенных на создание тяжелого беспилотника. Назначенный исполняющим обязанности главы предприятия Владислав Лачугин назвал обвинения следствия абсурдными, а сумму хищения "невозможной для предприятия". В мае Гомзин был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Как писал "Коммерсантъ", поводом для его освобождения стали документы, в том числе финансовая отчетность, предоставленные его адвокатами.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
Searcher 2
Альтаир БПЛА
Компании
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
10.10.2018
Военные потратили три миллиарда на разработку беспилотника и свернули проект
07.11.2017
Все, что вы хотели знать о БЛА "Орион", но стеснялись спросить
26.09.2016
Минобороны РФ контролирует выполнение множества НИОКР в области беспилотных летательных аппаратов
08.08.2016
Как «соколы» Шойгу в небе Казани подбираются к «хищникам» Пентагона
26.02.2015
В Казани подняли первый в России тяжелый беспилотник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года