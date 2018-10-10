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10.10.2018
РИА Новости

Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом

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Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ. Архивное фото
Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Тактический воздушный десант соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, высадился в тылу условного противника и уничтожил склад с боеприпасами в рамках итоговой проверки за летний период обучения на полигоне "Прудбой", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава соединения из района сосредоточения в тыл района базирования условного противника. Прикрытие вертолетов и десанта обеспечили боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

"В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями и организовали огневые засады против диверсионных групп условного противника. Разведав склад с боеприпасами, скрытно подобравшись, военнослужащие воздушного десанта уничтожили его", - сказал Астафьев.

Тактический десант соединения также прикроет основные силы соединения в момент их прибытия в район учебно-боевой операции.

Двусторонние тактические учения проводятся в рамках итоговой проверки войск ЮВО за летный период обучения и продлятся в течение двух недель. В общей сложности в них принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, задействовано около 1 тысячи единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.

09.10.2018
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1 комментарий
№1
10.10.2018 01:33
Под Черниговом?:D
0
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