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10.10.2018
РИА Новости

Снайперы ЮВО отработали стрельбу на максимальных дальностях в Южной Осетии

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Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото
Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии отработали стрельбу на максимальных дальностях, сообщает начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Снайперы российской военной базы 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Южной Осетии, отработали стрельбу на максимальных дальностях", - заявил Астафьев.

Отмечается, что в рамках учений на полигоне Дзарцеми снайперы уничтожили условных террористов на предельно дальних дистанциях.

Астафьев добавил, что особое внимание на этих учениях уделялось вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки.

По данным пресс-службы, в учениях приняло участие более 300 военнослужащих российской военной базы ЮВО.

09.10.2018
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