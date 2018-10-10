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10.10.2018
РИА Новости

Участники масштабных учений ЮВО возвращаются в пункты постоянной дислокации

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Военнослужащие ЮВО. Архивное фото
Военнослужащие ЮВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), которые принимали участие в масштабных двусторонних командно-штабных учениях, возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД), сообщает начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Соединения и воинские части ЮВО, принимавшие участие в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ) общевойсковых армий ЮВО под общим руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, возвращаются в ППД", - заявил Астафьев.

Отмечается, что возвращение в ППД осуществляется комбинированным способом. Военные совершают марши своим ходом из районов проведения учений на расстояние около 500 километров. "Танковые соединения и подразделения приступили к погрузке на железнодорожные платформы", - добавил начальник пресс-службы.

Кроме того, боевые корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота и Каспийской флотилии, закончив выполнение задач в морских полигонах, начали возвращение в военно-морские базы, дислоцированные на территории Краснодарского края, Астраханской области, Республики Дагестан и полуострова Крым.

Также военные, находящиеся на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, совершают марши на военные аэродромы, откуда будут переброшены в ППД самолетами военно-транспортной авиации.

КШУ проводилось на 8-ми полигонах ЮВО, акваториях Черного и Каспийского морей в период с 1 по 8 октября 2018 года. По данным пресс-службы ЮВО, всего в учении принимали участие около до 7 тысяч военнослужащих, было задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

09.10.2018
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