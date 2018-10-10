Мотострелки 58 армии ЮВО подняты по тревоге для батальонных учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Мотострелковые подразделения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане и Чечне, подняты по тревоге для марша на полигон Дальний (Дагестан) и Серноводский (Ставропольский край), где пройдут двусторонние батальонные тактические учения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"По замыслу учений военнослужащие мотострелковых соединений были подняты по тревоге и совершили 200-километровые марши в заданный район, где им предстоит отразить нападение передового отряда условного противника на колонну военной техники, занять оборону и, во взаимодействии с приданными подразделениями, вести оборону указанного района", - сказал он.

На незнакомой местности мотострелкам во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями предстоит отработать целый ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника, используя сирийский опыт ведения боевых действий.

В частности разведывательные подразделения отработают учебно-боевые задачи в системе разведывательно-огневого контура, танковые подразделения выполнят элементы танковой карусели и изучат новые способы ведения боя, инженеры отработают обезвреживание мин-ловушек, выполнят разминирование самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

Командиры подразделений отработают вопросы взаимодействия на марше и в районе выполнения учебно-боевой задачи. Особое внимание будет уделяться отработке артиллерией стрельбы и взаимодействию с беспилотниками.

В учениях, которые продлятся до конца следующей недели, задействовано более 1,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в их числе реактивные системы залпового огня "Град", самоходные гаубицы "Гвоздика", танки Т-90А и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, минометы 2Б-14 "Поднос", гранатометы и стрелковое оружие.