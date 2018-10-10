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10.10.2018
РИА Новости

Войска ЮВО применили в горах Абхазии средства связи нового поколения

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Военнослужащий во время тактических учений. Архивное фото
Военнослужащий во время тактических учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) отработали навыки применения средств связи нового поколения в горах Абхазии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Личный состав российской военной базы ЮВО в Абхазии завершил проведение трехнедельного полевого выхода, в ходе которого закрепил навыки применения средств связи нового поколения в горах", - говорится в сообщении.

Астафьев рассказал, что военнослужащие отработали оперативное развертывание полевых подвижных пунктов управления и узлов связи и провели комплексные тренировки по связи в различных диапазонах частот на расстояниях до 500 километров на полигоне Цабал.

Он подчеркнул, что вся работа на штатных средствах связи проводилась в сложных условиях, при радиопомехах условного противника.

По словам Астафьева, за время полевого выхода военные выполнили свыше 200 нормативов по развертыванию машин и комплексов связи и отработали все виды связи: от проводной до космической.

Согласно данным пресс-службы, всего в учебном процессе принимали участие свыше 500 военнослужащих базы, было задействовано около 100 единиц специальной военной техники, в том числе: новейшие радиорелейные станции Р-419 "Л1", портативные станции спутниковой связи пятого поколения "Белозер" и командно-штабные машины на базе БТР-80.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
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