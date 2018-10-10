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10.10.2018
РИА Новости

Истребители ВВО в Хабаровском крае уничтожили группу самолетов "противника"

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Истребитель Су-35С. Архивное фото
Истребитель Су-35С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Летчики многофункциональных истребителей Су-35С истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае в ходе учебно-тренировочных полетов уничтожили группу самолетов "противника", сообщает пресс-служба ВВО.

"Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав технику одиночного и группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на различных высотах в условиях динамично меняющейся обстановки. В ходе тактического противоборства в небе летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, летчики отработали элементы боевой подготовки, уделяя внимание технике пилотирования, наступательным и оборонительным маневрам. Каждый летчик отработал фигуры сложного и высшего пилотажа.

Учебно-тренировочные полеты истребительной авиации ВВО проходят в рамках боевой подготовки войск.

09.10.2018
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