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10.10.2018
Российская газета

Фото американского легкого танка с 50-мм пушкой появилось в Сети

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Танк Griffin III
Танк Griffin III.
Источник: rg.ru

В интернете появились первые фото нового американского легкого танка Griffin III, вооруженного 50-миллиметровой пушкой.

Снимок бронетехники опубликовал Defence Blog. Машину на выставке Association of the United States Army (AUSA) в Вашингтоне представила General Dynamics Land Systems. Также сообщается, что "легкий" Griffin III весит до 40 тонн, а его пушка может подниматься до 85 градусов.

При этом создание Griffin III позиционируется как "революционный скачок" в развитии бронетехники. Машина имеет модульную башню, рассчитанную на различную конфигурацию вооружения и интегрированную систему активной защиты. Разработчики считают, что Griffin III хорошо подходит для быстрого развертывания.

По информации defensemaven.io, новая боевая машина, созданная прежде всего для поддержки пехоты, способна изменить войну на суше. Эксперты считают, что мобильность подобной техники позволяет поразить противника, прежде чем он сможет ее остановить. К тому же такие машины можно использовать в условиях сложного ландшафта.

Преимущество маневренной техники в борьбе с пехотой выявило специальное исследование, в ходе которого был изучен опыт применения бронетанковых войск во время войны во Вьетнаме, Корее, Персидском заливе и во Второй мировой войне.

Особо отмечается, что новые легкие бронемашины смогут противостоять российским аналогам. Но для этого западным конструкторам все же нужно сильно постараться. Ведь, например, российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут", прозванная убийцей танков, при наличии 125-миллиметровой пушки весит 18 тонн, то есть гораздо меньше Griffin III, а значит потенциально превосходит его в маневренности, которая ставилась разработчиками танка США во главу угла.

 


Руслан Мельников

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Вьетнам
Россия
США
Компании
General Dynamics
Проекты
ИТ
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