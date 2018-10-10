Прямое попадание: чем уничтожили 100-мм пушку "Рапира" в Йемене

Практически каждый день из Йемена приходят сообщения о потерях в боевой технике.

In Hays town outskirts, Amaliqa forces captured some weapons from Houthi, one fighter and destroyed MT-12 gun. pic.twitter.com/TA2yrIXuhB — Yemen Observer (@YemeniObserv) 29 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

Как правило, на фото и видеоматериалах демонстрируются различные образцы автомобильной техники, бронеавтомобили, БТР, БМП и танки. Чаще всего они поражаются противотанковыми ракетами, реактивными гранатами,авиационными боеприпасами или подрываются на фугасах.

Очень редко попадаются в Сети изображения уничтоженного или поврежденного артиллерийского вооружения. Например, никогда раньше не размещались фотографии подбитой 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Эти орудия были замечены впервые только в прошлом месяце и уже понесли потери. Бойцы воюющей в составе сил арабской коалиции бригады "Амалика" захватили несколько "Рапир", а одну им удалось уничтожить.

Правда, до сих пор непонятно, чем была выведена из строя эта МТ-12. Видно, что орудие получило попадание достаточно мощным боеприпасом. Возможно, в нее попал снаряд пушки танка Т-55, которые имеются в составе этого йеменского соединения. Также не исключено использование противотанковой управляемой ракеты. Вполне возможно, что это была ПТУР Hellfire вертолета AH-64 Apache. В любом случае полученные повреждения стали для орудия фатальными, и шансов на восстановление практически нет.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев