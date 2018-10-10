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10.10.2018
Российская газета

Прямое попадание: чем уничтожили 100-мм пушку "Рапира" в Йемене

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Применение артиллерии
Применение артиллерии.
Источник: rg.ru

Практически каждый день из Йемена приходят сообщения о потерях в боевой технике.

 Как правило, на фото и видеоматериалах демонстрируются различные образцы автомобильной техники, бронеавтомобили, БТР, БМП и танки. Чаще всего они поражаются противотанковыми ракетами, реактивными гранатами,авиационными боеприпасами или подрываются на фугасах.

Очень редко попадаются в Сети изображения уничтоженного или поврежденного артиллерийского вооружения. Например, никогда раньше не размещались фотографии подбитой 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Эти орудия были замечены впервые только в прошлом месяце и уже понесли потери. Бойцы воюющей в составе сил арабской коалиции бригады "Амалика" захватили несколько "Рапир", а одну им удалось уничтожить.

Правда, до сих пор непонятно, чем была выведена из строя эта МТ-12. Видно, что орудие получило попадание достаточно мощным боеприпасом. Возможно, в нее попал снаряд пушки танка Т-55, которые имеются в составе этого йеменского соединения. Также не исключено использование противотанковой управляемой ракеты. Вполне возможно, что это была ПТУР Hellfire вертолета AH-64 Apache. В любом случае полученные повреждения стали для орудия фатальными, и шансов на восстановление практически нет.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Продукция
AGM-114
AH-64
Т-55
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