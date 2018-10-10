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10.10.2018
Газета.ru

Снаряды рвутся: на арсенале под Черниговом пожар

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Взрыв
Взрыв.
Источник: gazeta.ru

На Украине произошел взрыв на военном складе

На военном складе Вооруженных сил Украины под Черниговом прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе города Ичня около трех часов ночи. Из-за взрыва в радиусе 20 км было закрыто воздушное пространство, остановлено автомобильное и железнодорожное движение. Были эвакуированы около 10 тыс. человек.

Взрыв произошел на военном складе Вооруженных сил Украины неподалеку от города Ичня в Черниговской области, сообщает управление по связям с общественностью ВСУ.

ЧП произошло около 3:00 часов ночи, масштаб инцидента в настоящий момент уточняется. Силовики развернули штаб ликвидации последствий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вылетел к месту взрыва.

Данных о пострадавших в настоящий момент не поступало, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, однако из района происшествия были эвакуированы около 10 тыс. человек.

В радиусе 20 км от места взрыва остановлено автомобильное движение и железнодорожное сообщение. При этом в украинском МВД уточнили, что в готовность приведены медицинские самолет и вертолет, а также два самолета АН-32П. По всей территории Черниговской области и вдоль границы с Россией были введены экстренные ограничительные меры.

На складе боеприпасов вспыхнул пожар, что потенциально может привести к еще более значительным разрушениям. Площадь инчинского арсенала - порядка 680 га.

Взрывы складов боеприпасов на Украине происходят достаточно часто - за 2017 год произошло два крупных взрыва, которые повлекли за собой пожары.

Крупный пожар на складе боеприпасов в Балаклее (неподалеку от Харькова) произошел в марте 2017 года. Тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения. По данным генштаба ВСУ, пожар начался из-за возгорания сухой травы. Однако вскоре минобороны Украины сообщило, что на неизвестное взрывное устройство на территории складов "наскочил пожарный танк".

Осенью прошлого года взрыв раздался на складе в Калиновке в Винницкой области.

При пожаре на калиновском арсенале было уничтожено больше артиллерийских снарядов, чем Вооруженные силы Украины израсходовали за все время вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года. Всего взорвалось 32 тыс. тонн снарядов, общая их стоимость составила $800 млн. При этом с момента начала так называемой антитеррористической операции (АТО, в 2018 году заменена на Операцию объединенных сил) в Донбассе в 2014 году и до момента осеннего пожара киевскими силовиками было истрачено 24 тыс. тонн снарядов различных калибров.

Общая площадь склада превышала 1 тыс. гектар. При этом хранилище представляет собой склад открытого типа, то есть снаряды были складированы на улице. На складе хранилось около 200 тыс. тонн боеприпасов, и норма загрузки складов была сильно превышена.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что причиной пожара стала халатность и пьянство сотрудников охраны арсенала, а отнюдь не "российские беспилотники", как заявляли вскоре после взрыва.

По словам военного генпрокурора, на Украине есть кадровая проблема - сотрудники охранных предприятий, в основном, пожилые мужчины, работающие за весьма скромную зарплату - и их уровень квалификации и служебного усердия "оставляет желать лучшего".

Отмечается, что в момент начала прошлогоднего пожара калиновский арсенал охраняло лишь несколько расчетов противовоздушной обороны и 17 сотрудников военизированной охраны. По словам главного военпрокурора Украины, на другом складе с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У" двое офицеров ВСУ были "в состоянии полного алкогольного опьянения".

Для ликвидации калиновского пожара украинские экстренные службы привлекли самолет АН-32П. Кроме того, в тушении были задействованы почти 700 человек личного состава и около 150 единиц пожарной техники, включая три пожарных железнодорожных состава и два пожарных танка.

Из деревни Калиновка, рядом с которой находится склад, и близлежащих селений были эвакуированы около 30 тыс. человек. По данным местных властей, пострадали две женщины: одна из них получила перелом бедра, вторая жительница Калиновки была госпитализирована с серьезной черепно-мозговой травмой.


Иван Жуковский

09.10.2018
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