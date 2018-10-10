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10.10.2018
Российская газета

"Град"-коротышку представили на Украине

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БМ-21У разработки украинского ГП "Шепетовский ремонтный завод"
Опытный образец 122-мм 50-ствольной боевой машины модернизированной реактивной системы залпового оня БМ-21У разработки украинского ГП "Шепетовский ремонтный завод" в экспозиции XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" в Киеве. Машина выполнена на новом шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4) с двухрядной кабиной производства китайской компании Shaanxi. 08.10.2018.
Источник: mil.in.ua

На военной выставке "Оружие и безопасность 2018" в Киеве впервые будет представлен очередной вариант модернизации советской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

В Сети появились фотографии этого экспоната, запечатленного на прицепе-трейлере в момент переброски в Киев.

Основное отличие заключается в том, что вместо привычного полноприводного трехосного шасси мы видим автомобиль с колесной формулой 4х4. Как сообщает Украинский военный портал, реактивная система залпового огня выполнена на базе КрАЗ-5401НЕ. Большая кабина предназначена для перевозки всего расчета. Это, в принципе, можно назвать положительной стороной новинки.

В то же время у специалистов возникают сомнения, что эта относительно короткая боевая машина будет устойчива при стрельбе. В любом случае, проходимость ее будет намного хуже, чем у варианта с "Уралом - 4320". Украинские военные эксперты без особого энтузиазма восприняли появление этой РСЗО. В лучшем случае эти машины пойдут на экспорт, а скорее всего будет как всегда - все ограничится изготовлением одного демонстрационного образца.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
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