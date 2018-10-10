Арктическая группировка Северного флота провела воздушную разведку

Арктическая группировка Северного флота провела в Баренцевом море учения по безопасности плавания в морской экономической зоне России. Учения проходили совместно с пограничниками, а во главе шел большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, учения разбили на три этапа. Сначала военные моряки отработали взаимодействие в районе охраны ценных видов водных биологических ресурсов. На этом этапе активно сотрудничали "Вице-адмирал Кулаков" и пограничный сторожевой корабль "Полярная звезда". Потом боевые корабли осуществляли вскрытие надводной обстановки. Для этого с бортов поднимались вертолеты Ка-27 для проведения воздушной разведки. Летчики сразу передавали полученную информацию.

На третьем этапе учений военнослужащие оказывали помощь гражданскому судну, терпящему бедствие. Здесь уже были задействовали только силы Северного флота. Роль траулера "Арктика" выполнял новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец".

По легенде учений, на борту ражданского судна находился больной, которому необходима срочная медицинская помощь. Информацию военным передали пограничники. С борта "Вице-адмирала Кулакова" вылетел вертолет с медиками военно-морского клинического госпиталя. Условному больному вовремя оказали квалифицированную помощь.

- Совместное учение в Баренцевом море - это завершающий этап арктического похода отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота. С начала дальнего похода корабли и суда прошли более девяти тысяч миль и провели свыше десяти совместных тактических учений, в том числе впервые выполнили морские десантные операции на побережья Якутии и Чукотки в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях, - прокомментировал капитан 1 ранга Вадим Серга.

Светлана Цыганкова