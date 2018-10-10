Войти
10.10.2018
Российская газета

Арктическая группировка Северного флота провела воздушную разведку

Разделы:
132
0
0
Вертолет Ка-27
Вертолет Ка-27.
Источник: rg.ru

Арктическая группировка Северного флота провела в Баренцевом море учения по безопасности плавания в морской экономической зоне России. Учения проходили совместно с пограничниками, а во главе шел большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".


Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, учения разбили на три этапа. Сначала военные моряки отработали взаимодействие в районе охраны ценных видов водных биологических ресурсов. На этом этапе активно сотрудничали "Вице-адмирал Кулаков" и пограничный сторожевой корабль "Полярная звезда". Потом боевые корабли осуществляли вскрытие надводной обстановки. Для этого с бортов поднимались вертолеты Ка-27 для проведения воздушной разведки. Летчики сразу передавали полученную информацию.

На третьем этапе учений военнослужащие оказывали помощь гражданскому судну, терпящему бедствие. Здесь уже были задействовали только силы Северного флота. Роль траулера "Арктика" выполнял новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец".

По легенде учений, на борту ражданского судна находился больной, которому необходима срочная медицинская помощь. Информацию военным передали пограничники. С борта "Вице-адмирала Кулакова" вылетел вертолет с медиками военно-морского клинического госпиталя. Условному больному вовремя оказали квалифицированную помощь.

- Совместное учение в Баренцевом море - это завершающий этап арктического похода отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота. С начала дальнего похода корабли и суда прошли более девяти тысяч миль и провели свыше десяти совместных тактических учений, в том числе впервые выполнили морские десантные операции на побережья Якутии и Чукотки в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях, - прокомментировал капитан 1 ранга Вадим Серга.


Светлана Цыганкова

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
21180
Арктика
Военные учения
Медицина
пр. 1155
СФ
Похожие новости
14.08.2018
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Карское море
29.09.2017
Экипаж БПК "Североморск" потушил ночной "пожар" на учениях в Арктике
27.12.2016
Тришкин кафтан десантного флота
06.09.2016
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел стрельбы в Арктике
11.05.2016
Ледокол, вооруженный до зубов: новые корабли ВМФ прикроют арктические рубежи страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года