Индийский "Триумф": стоит ли Пакистану беспокоиться из-за С-400

На прошлой неделе Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400. Индийская армия получит пять полков зенитных ракетных систем. Подписанное соглашение стало крупнейшей оружейной сделкой между Москвой и Нью-Дели.

Контракт был подписан несмотря на давление со стороны США, продолжающих угрожать Индии санкциями за покупку "Триумфов".

Приобретение С-400, вероятно, будет встречено в соседнем Пакистане с тревогой, ведь "Триумф" - одна из лучших зенитных ракетных систем на сегодняшний день, пишет Military Watch Magazine. Российские ЗРС могут атаковать до 80 целей одновременно, наводя на них до 160 ракет. Максимальная дальность поражения составляет 400 километров. В арсенале С-400 имеются гиперзвуковые ракеты, которые позволяют уничтожать самолеты противника задолго до проникновения в индийское воздушное пространство. Разработанный в том числе для борьбы со стелс-истребителем F-22 Raptor, "Триумф" сможет обнаруживать и китайские самолеты-невидимки, такие как J-20.

Развернутый в северном индийском штате Химачал-Прадеш, "Триумф" "закроет" для паксстанских летчиков практически весь Кашмир. В случае размещения в Джаландхаре (город в штате Пенджаб) С-400 смогут сбивать пакистанские самолеты прямо над столицей страны - Исламабадом. Если же индийцы разместят свои новые системы ПВО в городе Амритсар на северо-западе страны, они будут предоставлять угрозу для ВВС Пакистана над Пешаваром.

Не исключено, что Нью-Дели и Исламабад смогут договориться о размещении С-400 на некотором расстоянии от пакистанской границы, чтобы избежать эскалации.

"Индия - это не просто страна, но древняя самобытная цивилизация с огромным демографическим, культурным и экономическим потенциалом. В международной политике Индия выступает с позиций многополярного мира, в котором она по праву занимает место одного из полюсов силы. У Индии, как и у любого крупного самостоятельного игрока на международной арене, напряженные отношения с могущественными в военном отношении соседями - Пакистаном и Китаем. Поэтому Индии необходимы современные вооружения, чтобы отстаивать свои национальные интересы", - считает доктор социологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Кочетков. Однако, по его мнению, Индия не станет использовать свой новый военный актив для обострения ситуации в регионе.

"В своей внутренней и внешней политике Индия придерживается принципа "Ахимса", что трактуется как поведение, ведущее к уменьшению зла в мире, направленное против самого зла, а не против людей его творящих (отсутствие ненависти). Технические характеристики С-400, позволяющего "закрыть небо" и поэтому являющегося оборонительным вооружением, в полной мере отвечает этому принципу", - отметил Кочетков.

Илья Максимов