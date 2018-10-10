Войти
10.10.2018
Lenta.ru

Раскрыт план уничтожения С-300 американскими F-22

150
0
+1
F-22 Raptor
F-22 Raptor.
Источник: Kamran Jebreili / AP

Уничтожение истребителями пятого поколения ВВС США F-22 Raptor поставленных Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 может начаться с использования средств радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов по радарам, заявил РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

По мнению эксперта, возможный сценарий применения F-22 Raptor против системы ПВО в Сирии предполагает вхождение одной или нескольких таких машин в зону действия РЛС противника, сопровождающееся включением собственных комплексов радиоэлектронного подавления. Американские истребители, начиная глушить вражеские средства обнаружения и наведения, параллельно наносят удары по радарам, пусковым установкам и командным пунктам. Затем в прорыв вторым эшелоном входят истребители-бомбардировщики и завершают разгром.

Согласно такому сценарию в ВВС США, полагает профессор, планируют парализовать ПВО противника. "Но подобные операции гладко выглядят только на бумаге", — считает Судаков.

Эксперт отмечает, что даже если локаторы наземной ПВО не увидят F-22, истребитель обнаружат после включения бортовой системы радиоэлектронного подавления. По словам Судакова, наземные средства контроля способны локализовать источник излучения (определить местонахождение самолета) и в короткие сроки навести на него зенитную ракету.

В октябре в американском издании The Drive предположили, что после поставки Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 США допускают возобновление использования малозаметных истребителей пятого поколения F-22 Raptor и истребителей четвертого поколения F-16CJ Viper для воздушных операций в сирийском небе.

В том же месяце министр обороны Сергей Шойгу рапортовал президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Сирии четырех пусковых установок С-300. Чиновник отметил, что в республику доставлены 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Поставка ЗРК вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы ПВО, отслеживавшая израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
F-22
С-300
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
05.10.2018
США: На поставку С-300 ответят F-22 Raptor
05.10.2018
США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300
05.10.2018
ЗРС С-300, поставленные Россией в Сирию, обнаружат стелс-истребители США F-22 в случае их применения
05.10.2018
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
02.12.2015
В небесах и на море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года