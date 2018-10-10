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10.10.2018
Военное обозрение

Первые в мире: японцы спустили на воду ПЛ с литиево-ионными батареями

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На прошлой неделе на верфи Kobe Mitsubishi Heavy Industries состоялась торжественная церемония спуска на воду первой в мире неатомной ПЛ Oryu, оснащенной литиево-ионными аккумуляторными батареями, сообщает bmpd.

dambiev.livejournal.com/Kenji Asada

Это позволит японским судостроителям отказаться от применения на подлодках не только традиционных свинцово-кислотных батарей, но и от воздухонезависимых двигателей Стирлинга.

Oryu стала 11-й в серии субмарин типа Soryu. Ее длина – 84 метра, водоизмещение – 2950 тонн, максимальная скорость – 20 узлов. Заложена в ноябре 2015 года. Передача Военно-морским силам Японии запланирована на 2020 год.

dambiev.livejournal.com/Kenji Asada

По данным ресурса, литиево-ионные батареи дают субмаринам продолжительность подводного хода, сопоставимую с продолжительностью при использовании воздухонезависимых установок (ВНЭУ). При этом, в отличие от ВНЭУ, запас энергии в литиево-ионных батареях может постоянно пополняться с помощью устройства РДП.

Кроме того, литий-ионные аккумуляторы, по сравнению со свинцово-кислотными, имеют гораздо больший срок службы и не требуют техобслуживания.

К недостаткам относят высокую стоимость новых аккумуляторов – контрактная стоимость одиннадцатой ПЛ типа Soryu составила около $556 млн. против $454 млн. у предыдущей лодки данного типа. Разницу в 112 миллионов дают как раз литиево-ионные батареи.

dambiev.livejournal.com/Kenji Asada



08.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Япония
Компании
MHI
Проекты
2020-й год
ВНЭУ
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