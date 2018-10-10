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10.10.2018
bmpd.livejournal.com

Новые образцы украинского вооружения на выставке "Зброя та безпека 2018"

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На открывающейся 9 октября 2018 года в Киеве XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018", будет, как обычно, представлен занятный паноптикум разработок украинского оборонно-промышленного комплекса - большей части которых, видимо, уже традиционно суждено будет остаться в опытных или единичных образцах. Некоторые демонстрируемые новые экземпляры вооружения "засветились" еще до открытия выставки.

Опытный образец 122-мм 50-ствольной боевой машины модернизированной реактивной системы залпового оня БМ-21У разработки украинского ГП "Шепетовский ремонтный завод" в экспозиции XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" в Киеве. Машина выполнена на новом шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4) с двухрядной кабиной производства китайской компании Shaanxi. 08.10.2018 (с) mil.in.ua

Опытный образец 122-мм 50-ствольной боевой машины модернизированной реактивной системы залпового оня БМ-21У разработки украинского ГП "Шепетовский ремонтный завод" в экспозиции XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" в Киеве. Машина выполнена на новом шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4) с двухрядной кабиной производства китайской компании Shaanxi. 08.10.2018 (с) mil.in.ua

Продолжение вечных украинских перепиливаний БТР-70 - представленный ГП "Житомирский бронетанковый завод" модернизированный БТР-70Д. Машина оснащена вместо двух штатных бензиновых двигателей ЗМЗ-4905 двумя дизельными двигателями General Motors 6.2L мощностью по 140 л.с. (использовавшимися на ранних автомобилях HMMWV), при, видимо, сохранении старой трансмиссии. Также на БТР-70Д переделаны бортовые выходы на манер БТР-80 и установлен новый боевой модуль разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод" с 23-мм автоматической пушкой (видимо, 2А14 от ЗУ-23) и 7,62-мм пулеметом. 08.10.2018 (с) mil.in.ua

Представленный ГП "Житомирский бронетанковый завод" модернизированный БТР-70Д с боевым модулем с 23-мм автоматической пушкой (видимо, 2А14 от ЗУ-23) и 7,62-мм пулеметом. 08.10.2018 (с) Dylan Malyasov / www.facebook.com

Столь же традиционная демонстрация перепилов боевой машины пехоты БМП-1. В данном случае ГП "Житомирский бронетанковый завод" представляет модернизированную БМП-1 с увеличеннной высотой (и объемом) корпуса и оснащенную уже известным боевым модулем "Стилет" с 30-мм пушкой ЗТМ-2 (копия 2А42), 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом и ПТУР "Барьер". В качестве двигателя видимо, используется Deutz TCD2013 L64V. 08.10.2018 (с) mil.in.ua

Корпорація ТАСКО представила 90-мм нарезную пушку ТСК-90, предназначенную для установки на бронированные машины. Орудие, видимо, является клоном известных 90-мм пушек Cockerill и использует боеприпасы последних. 08.10.2018 (с) mil.in.ua

09.10.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
2А42
HMMWV
Shaanxi Y-8
БМП-1
БТР-70
БТР-80
Град РСЗО
РС-18
Компании
GM
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